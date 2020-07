¡Lunes!

El COVID son los lunes. https://t.co/KjHYtheo3G — Moe de Triana (@moedetriana) July 6, 2020

Ortega Smith asegura que el lunes es un día inventado. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 6, 2020

Mucha gente ya está de vacaciones

Menos mal. Descanso merecido con este año que estamos teniendo...

Al 2020 sólo le falta Pipi Estrada gestionando una central nuclear. — Mortadela (@MortaSiciliana) July 5, 2020

Pero lo que estamos viendo es que la gente no está entendiendo lo de las medidas de distanciamiento por el coronavirus. No hay más que ver las imágenes de gente pasando de las zonas preparadas en las playas...

La estupidez humana no tiene límites . Playa de Silgar en Sanxenxo. Preparativos para luego hacer lo contrario. Creo que así vamos mal. pic.twitter.com/jNrHui6Ria — Manu DF (@manuruanova) July 5, 2020

Cuando enseño un meme pic.twitter.com/NM5QjoC6B5 — Capuchita (@SuperCapuchita) July 5, 2020

Empezamos con malas noticias. Ha muerto el maestro Ennio Morricone

Dos no se pelean si uno es Ennio Morricone. — ???????????????????????? (@Arezno) July 6, 2020

Morricone, always in my heart pic.twitter.com/VuikkyfcUe — Alberto López (@alberto2) July 6, 2020

¿Ha dicho ya Loquillo que Ennio Morricone le pidió un autógrafo? — Hank Solo (@Hank_Solo) July 6, 2020

Ahora en serio, menudo crack se va: El bueno, el feo y el malo, La Misión, Cinema Paradiso, Los Intocables... Ufff.

Hoy la música y el cine lloran a la vez por la muerte de un maestro.

D. E. P. Ennio Morricone — Sr mesuda (@ElMesuda) July 6, 2020

Le tengo aquí arriba, tranquilos. El Apocalipsis necesitaba una buena banda sonora. DEP Ennio Morricone. pic.twitter.com/WyG7AjecHO — Dios (@diostuitero) July 6, 2020

Pero vamos al tema: menuda liada con el rey Juan Carlos.

—PARA GRAVE DELITO, EL QUE TENGO AQUÍ PRESCRITO pic.twitter.com/KCbEBRvV5a — Fuckowski (@fuckowski) July 6, 2020

Suiza sigue investigando el supuesto cobro de comisiones ilegales del rey emérito

¿Sabes la última de tu abuelo? pic.twitter.com/LKJliA5vxR — TodoJingles (@TodoJingles) July 5, 2020

Lo último que se sabe es que Corinna ha declarado que Juan Carlos le hizo préstamos millonarios para comprar varias casas. "Su tren de vida lo financia el contribuyente español", ha asegurado.

Jajaja, si, tía. En Galapagar. Y le llaman casoplón. JAJAJAJAJA pic.twitter.com/EGcVriqH1C — Urquhart (@Franciscur) July 6, 2020

Según diversos medios, la supuesta examante de Juan Carlos I ha asegurado que la donación que recibió por parte del rey emérito en 2012 de casi 65 millones de euros fue por "gratitud y amor"

De CERO a nivel REY EMÉRITO, ¿cómo de generosos sois? — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) July 6, 2020

Qué Corinna recibiera los 65 millones por amor es una afirmación tan sincera como la sonrisa de Melania en los actos oficiales. — El Majara de Turno (@majara0) July 6, 2020

-¿Y cómo dices que se llama tu gata?

-Corinna. pic.twitter.com/dGON8WK39G — Señorita Puri ????️‍???? (@SenoritaPuri) July 5, 2020

¿ Cuánto es 65 millones € en camas hospitalarias? Es para una amiga. — Isabel Díaz Ayuso, Presidenta cuqui fake ???? (@Idiazaquso) July 5, 2020

—Toma, Corinna, una propi de 3 euros.

—No tengo cambio de 65 millones.

—Bueno, mujer, ya me invitarás a una caña. — Dani Bordas (@DaniBordas) July 6, 2020

- A ver Corina. Tienes que decidirte ya. O el llavero o la foto del Rey.

- La Ruperta no ha salido todavía no?

- No. Y aún quedan por salir también los 65 millones. — Aigor ???????? (@Aigor_el_guapo) July 6, 2020

¡Qué pena! Por una "n" y una "i" no me han caído 65 millones de euros. — Coronavirus (@CoronaVid19) July 6, 2020

¡65 millones!

— ¿Tienes algo cuyo premio sea de 65 millones? Es para una cosa. pic.twitter.com/Tk7BkJKjgc — SR.VEGETAL (@mejorchef) July 5, 2020

Ojo que 65 millones de euros no los gano yo en un año. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) July 5, 2020

Wassup, niggas? No preocuparse, yo tengo el money pa las bitches! pic.twitter.com/AhWaxXshb9 — The Raven (@the_raven77) July 5, 2020

Yo por 65 millones me hago monárquico en la cama. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) July 5, 2020

A ver, que sólo le regaló 65 millones de euros, no un chalé en Galapagar. — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) July 5, 2020

Por esa pasta mucha gente haría locuras

#Por65MillonesDeEuros escucho el disco de taburete — Paula (@LaVelasco10) July 6, 2020

#Por65MillonesdeEuros me como una tortilla sin cebolla — Gúndula, ANTIFA ????♥️???????????? (@vonlichtenkraut) July 6, 2020

#Por65MillonesDeEuros estoy alimentándome de brócoli durante un mes — Rigodon (@truerigodon) July 6, 2020

Pues no se yo si #Por65MillonesDeEuros me comería un caracol — Sultana de Mercadillo (@RodrguezAguirre) July 6, 2020

Una cosa es ser campechano, pero esto ya es exagerado...

Tan españoles no seréis cuando no habéis cogido dinero del fondo de la comunidad de vecinos para recuperar a vuestra amante. — Doña Merkel (????) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) July 6, 2020

No sé si es tan normal dar 65 millones de euros para agradecer algo...

El rey emérito, de incógnito vestido de motorista, me ayudó a cambiar una rueda. Le di 65 millones. — Clausman (@cl4usman) July 5, 2020

joder que buen amigo era el rey que le dio 65 millones a su mejor amiga corina yo también quiero amigos así ???? #bff #friends4ever — ☆.。.:*wholesome guille (@guillelxx) July 6, 2020

¿Quién no ha dado alguna vez una propina de 65 millones al repartidor de pizzas como agradecimiento? — TodoJingles (@TodoJingles) July 5, 2020

"De bien nacidos es ser agradecidos".

Juan Carlos I. — Hank Solo (@Hank_Solo) July 6, 2020

Juan Carlos I, "El agradecido". — Tuan (@____tuan) July 4, 2020

Ya lo decía el refrán, ''Quien tiene un amigo tiene 65 millones de euros". — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) July 6, 2020

El amor lo puede todo, supongo...

???????? Blanqueo de capitales

???????? Blanqueo de capitales

???????? Blanqueo de capitales

???????? Blanqueo de capitales

???????? Blanqueo de capitales

???????? Blanqueo de capitales

???????????????????????????? Blanqueo de capitales

???????? Transferencia de 64.800.000€ de Juan Carlos a Corinna 'por gratitud, por amor y por recuperarla.' — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 5, 2020

—Te doy 65 millones si t

— pic.twitter.com/nxYcNOMMSE — George Kaplan (@GeorgeKplan) July 5, 2020

"A ver ahora qué le regalo yo a esta", declara el nuevo novio de Corinna zu Sayn-Wittgenstein https://t.co/pkdalWg3md pic.twitter.com/IJGcuE6yRE — El Mundo Today (@elmundotoday) July 6, 2020

<<Y a mí por mi cumpleaños me llevó a comer a La Tagliatella...>>. pic.twitter.com/OZxzItMlYF — La R es secreto. (@LaRessecreto) July 6, 2020

El diario 'El Español' ha publicado hoy más detalles. Copiapegamos el titular: Juan Carlos I encargó en Zarzuela "crear una estructura" para ocultar dinero saudí en Suiza. Vaya...

El Jefe del Estado hacía esto desde su sede oficial y:

-El CNI no lo sabía.

-El Gobierno no lo sabía.

-Felipe VI no lo sabía.

-La Justicia no lo sabía.

-La Prensa no lo sabía. https://t.co/pzXoEUyRe3 pic.twitter.com/cLOkwJXR7B — Pasanospoco (@pasanospoco) July 6, 2020

De momento Suiza ha remitido a España parte de su investigación sobre el cobro de comisiones ilegales que afectaría al rey emérito. Seguro que el tema también se mira a fondo aquí en España. Eso si las crónicas de la gira de su hijo, Felipe VI, dejan espacio en los periódicos, claro...

Hoy, en noticias irrelevantes, Felipe el Preparao se ha comido un helado y yo me he hecho un Instagram y me hago llamar morthadela. Seguidme para más BAH, YO QUÉ SÉ — Mortadela (@MortaSiciliana) July 4, 2020

Felipe VI tiene que estar que no sabe dónde meterse...

—Papá.

—Dime.

—Echo de menos a la abuela Corin pic.twitter.com/rKCEB9KKLK — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) July 5, 2020

Mala pinta tiene esto. No sé qué dirán ahora todos esos que se declaraban republicanos pero 'juancarlistas'

¿Dónde están ahora los que se hacían llamar Juancarlistas? pic.twitter.com/qo9KqmY7Fb — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) July 5, 2020

Muchas noticias por comentar. Por ejemplo, Vox ha anunciado la creación de un sindicato

Vox va a formar un sindicato para que sus afiliados rechacen la indemnización cuando les despidan, hagan horas extra gratis y prescindan de su derecho a vacaciones pagadas. — El Nota Lebowski ????????????️‍???? (@elNota_Lebowski) July 5, 2020

Sí, sí, Vox. Parece que no va en broma

La posmodernidad era que Vox creara un sindicato obrero mientras la izquierda hace memes — Carmen Romero ???? (@carmenrogo10) July 5, 2020

Voz va a formar un sindicato y lo va a llamar Esquiroles Unidos. — El Nota Lebowski ????????????️‍???? (@elNota_Lebowski) July 5, 2020

Vox va a formar un sindicato con todos esos curritos que quieren cobrar menos que el salario mínimo. — El Nota Lebowski ????????????️‍???? (@elNota_Lebowski) July 5, 2020

Vox va a formar un sindicato que en vez de hacer huelgas, dará masajes a los empresarios. Con final feliz. — El Nota Lebowski ????????????️‍???? (@elNota_Lebowski) July 5, 2020

El plan económico del sindicato de VOX en un GIF pic.twitter.com/BafXXSegLv — El Majara de Turno (@majara0) July 5, 2020

Bueno, sus afiliados tendrán, eso seguro, pero...

Qué ganas de afiliarme al sindicato del único partido que votó en contra de eliminar que te puedan despedir por acumular bajas médicas. pic.twitter.com/KxQ8ez2RSP — Citador (@El_Citador) July 5, 2020

Sindicato Vertical ayudará a sus afiliados dándole sombreros para que no les dé tanto el sol. pic.twitter.com/G4qRMpfHup — Sr mesuda (@ElMesuda) July 5, 2020

Me he afiliado al sindicato de VOX y me han regalado un pijama de rayas. — HueloAChoto???????? (@ElChotoAlbino) July 6, 2020

Hablando de Vox. Sus líderes siguen haciendo amigos allá donde van. Ortega Smith por ejemplo ha ido a Vitoria a decir algo así como que el Euskera es inventado. En fin...

-Dovaogēdys! Naejot memēbātās! Kelītīs! Zaldrīzes buzdari iksos daor. Nyke Daenerys Jelmāzmo hen Targārio Lentrot

-Los vascos cada día habláis más raro. pic.twitter.com/Ipmgef8rvN — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) July 5, 2020

???????? La riqueza de nuestras lenguas

???????? La riqueza de nuestras lenguas

???????? La riqueza de nuestras lenguas

???????? La riqueza de nuestras lenguas

???????? La riqueza de nuestras lenguas

???????? La riqueza de nuestras lenguas

???????? La riqueza de nuestras lenguas

???????? El vasco es inventao — Mulo ???????????? (@AbreCesar23) July 6, 2020

Ya veréis cuando se entere de que hay más de 4.000 palabras en castellano que son de origen árabe. https://t.co/EWFW5jyPEU — PabloMM (@pablom_m) July 6, 2020

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

-Quiero que seas lo primero que veo cada mañana al despertarme

-Pues me levanto a las cinco para ir a currar

-Hostias, pues igual no — IVANNHELL (@Mubrutico) October 23, 2014

-Tu padre no me traga

-No, hombre

-En los cartelitos de la mesa ha puesto "mi hija y el anormal"

-Ah pues igual no — IVANNHELL (@Mubrutico) October 30, 2014

-Que ganas tengo de que acabe el confinamiento para ver a mi suegra.

-Hace un mes que acabó.

-Toda precaución es poca. — Ghiskon ????‍☠️ (@ghiskon) July 6, 2020

Cuando mientes en tu currículum y te dan el trabajo pic.twitter.com/WlL8wFqbf8 — atr ahre (@atr_ahre) July 4, 2020

e esse filtro que deixa todo mundo sorrindo kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/XvQpNBOUN3 — videos aleatorios pra alegrar seu dia merda (@drugsanny) July 5, 2020

Si lo ves eres uno de los nuestros pic.twitter.com/L2EIe8j5GL — Coronel Kurtz (@Nathan_Kurtz) July 5, 2020

air marx https://t.co/LG5OoWVAax — G2 tubo de cemento (@pacoelmag0) July 5, 2020