El genial e instructivo tuit de Isaías Lafuente sobre la utilidad de los signos de interrogación y exclamación que triunfa en Twitter

Pese a que el español es la segunda lengua más hablada del mundo, es una triste realidad que los que la hablamos utilizamos cada vez con mayor frecuencia anglicismos que pondrían los pelos de punta al mismísimo Don Miguel de Cervantes. Los ejemplos abundan: decimos e-mail, casting, online o lunch en lugar de correo electrónico, audición, en línea o almuerzo. Triste realidad, sí, que lamentablemente no se circunscribe al habla: desde que existen los smart phones (¿Ven? Estamos rodeados) la escritura también empieza a sucumbir a esta peligrosa tendencia.

Ahora que buena parte de lo poco que escribimos lo hacemos en los móviles o en las tablets (¡Otra vez! Esto ya es una derrota en toda regla) estamos adquiriendo el mal e incorrecto hábito de obviar los signos de exclamación o interrogación al principio de las frases al escribirlas, tal como establece las reglas ortográficas y lingüísticas aprobadas por la Real Academia de la Lengua Española. Al escribir en inglés sólo se pone el signo al final de la frase, pero no en español. Y si sólo ponemos un signo al final de la frase, no sólo está mal hecho, sino que además da lugar confusiones y equívocos. El periodista y experto de la lengua, Isaís Lafuente, responsable de la célebre Unidad de Vigilancia Linguística en el programa La Ventana de la cadena Ser, lo explica muy bien en un tuit que ha triunfado en las redes:

Poner signos de interrogación y exclamación abriendo las frases, norma de nuestra lengua en creciente desuso, es muy eficaz en oraciones largas porque nos permite entonar desde la primera palabra antes de que sea tarde y nos demos cuenta de que lo afirmado era una pregunta? Sí. — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) July 7, 2020

A través de las numerosas respuestas al tuit de Lafuente encontramos una explicación a esta forma de escribir a la inglesa, por así decirlo.

Y cuándo el teclado de tu tfno no tiene esos signos de apertura en la interrogación o en la exclamación qué haces? Pues lo que yo. — La vecina del segundo (@mcjaenb) July 7, 2020

Hemos de confesar que en Tremending somos muy sensibles respecto a este asunto y no podemos evitar hacer un comentario final, aunque resulte un poco editorializante: como periodistas que somos, amamos la lengua, vivimos de ella, recopilamos la tremenda actualidad a través de ella y por eso nos duelen estas patadas al diccionario ya sea habladas o escritas. No sabemos si es cierto o no que buena parte de los móviles o las tabletas tienen un teclado pensado para escribir en inglés (nosotros tenemos móviles con signos de interrogación y de exclamación de apertura) pero de lo que sí estamos seguros es que esto en cualquier caso es un impedimento pero nunca debe ser una excusa para intentar escribir correctamente en nuestra lengua, que es una de las mejores cosas que tenemos en la vida.