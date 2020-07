Decenas de miles de muertos en nuestro país por coronavirus y parece que aún no entendemos la importancia de llevar mascarilla hasta que haya una solución mejor, como una vacuna que aún no tenemos.

Porque esto de que aún no hay vacuna parece que se nos está olvidando...

-He cruzado océanos de tiempo para encontrarte -Pos vale. Pero ponte a dos metros -Pero-pero -No pero ni leches. Distancia de seguridad. Y colócate bien la mascarilla.

Es cierto que a veces la gente que tenía que dar más ejemplo es la que menos lo da.

El rey no lleva mascarilla porque es constitucionalmente inmune. pic.twitter.com/0CRGlE17xp

¡QUE NO SEÁIS TAN SUCNORMALES COMO YO Y OS PONGÁIS LA PUTA MASCARILLA, HOSTIA! pic.twitter.com/tfFloCqU66

Pero, como siempre, ahí están los tuiteros para recordárnoslo:

"Su carencia de mascarilla me resulta molesta". pic.twitter.com/T6ohvcgnUQ

Mientras muchos creen que ya estamos a salvo, este miércoles Sanidad notificó 257 nuevos casos, la mayor subida desde mayo

En Catalunya, donde han sufrido un importante brote, ya han anunciado multas de 100 euros a quien no lleve la mascarilla. Otras comunidades van a seguirles.

Tampoco hace falta esperar a que pongan multas eh, también se puede tener dos dedos de frente...

A MÍ ME TIENES QUE EXPLICAR QUÉ PUTA CULPA TIENE EL PUTO GOBIERNO DE QUE LLEVES LA PUTA MASCARILLA EN LA PUTA PAPADA, SUBNORMAL.

La conclusión es clara: ponte la mascarilla, leche.

Keep calm and ponte la puta mascarilla

Nada de "se me ha olvidado"

Yo cuando me contestan que no llevan mascarilla porque se la dejaron en el coche.... pic.twitter.com/u3gxS6AOdm

Y póntela bien, que no es tan difícil.

"Hija, así no se pone la mascarilla" Óleo sobre lienzo. pic.twitter.com/vjX6sTs1ha

Esta mascarilla me aprieta el codo.

Los que os ponéis la mascarilla en el codo no quiero ni imaginar cómo os ponéis un condón.

Un chaval en moto con el casco en un codo y la mascarilla en el otro. What a time to be alive.

