¡Viernes ya!

¿Cómo va ese calor?

Me gustas, pero has entrado en un momento de mi vida en el que lo que busco es una almohada fresca.

Con la tontería ya estamos a 10 de julio. Hay que ver cómo pasa el tiempo...

— The Raven (@the_raven77) July 9, 2020

Muchos comienzan ya sus vacaciones...

Mientras, empezamos a ver rebrotes de coronavirus en muchas partes del país.

La gira del segundo disco por España está yendo de maravilla. Sin vosotros no sería posible.

No pinta nada bien...

Tened cuidado por favor, no tenemos ganas de empezar otra serie de las Crónicas de la Cuarentena...

No ponerse la mascarilla significa la vuelta del "Resistiré". Ahí lo dejo.

Poneos la mascarilla por favor, no quiero que mi vecino vuelva a hacer de DJ.

Pero hablemos ya de la Familia Real

Same energy pic.twitter.com/0g8aTtqNfb

Poquito a poquito vamos conociendo más detalles de los tejemanejes del rey Juan Carlos I

No digáis que el el rey Demérito no avisó con el nombre del barco. pic.twitter.com/Zku0YDjSWI

En el último Tremending Topic ya os contábamos que según la prensa, Corinna ha declarado ante la Justicia suiza que la 'donación' que recibió por parte del rey emérito en 2012 de casi 65 millones de euros fue por "gratitud y amor".

Puede que el Rey Emérito regalara 65 millones a Corinna, pero tranquilos, que lo siente mucho, se ha equivocado y no volverá a ocurrir.

Lo último que ha salido, según revela El Confidencial, es que el campechano sacaba 100.000 euros al mes de su fortuna secreta en Suiza entre 2008 y 2012

Pues parece que vamos llegando a: "Ese Sr Rey de España durante casi 50 años y padre del actual Rey del que usted me habla..."

Sólo en 2010 sacó 1,5 millones de euros

"Abuelo, ¿cuándo vuelves de Suiza que he quedao con unos colegas?" pic.twitter.com/P2HE6Xns9b

¡100.000 pavazos al mes!

100000 lereles al mes sacaba The Campechano. Siempre hay que llevar algo de efectivo encima y los calzoncillos limpios.

Además en los peores años de la crisis, cuando el resto estábamos con el agua al cuello...

En los peores años de la crisis, mientras millones de súbditos no podían ni llenar la nevera, el Campechano sacaba 100.000 euros al mes de su fortuna secreta en Suiza. Si eso no es patriotismo yo ya no sé.

— Begotxu (@BegotxuBoo) July 10, 2020