Ya está aquí el verano y muchas personas están de vacaciones disfrutando de la playa o de la montaña. Da igual el lugar en el que se esté, siempre hay que contar con una compañía obligatoria: la crema de protección solar.

Aunque la crema es realmente importante durante el verano la realidad es que mucha gente no la usa y otra mucha gente no sabe realmente qué significan los números del factor solar.

Una tuitera ha descubierto, gracias a su farmacéutica, que el factor solar indica la duración de la protección y su averiguación ha arrasado en redes sociales.

28 años y acabo de enterarme que el 15+, 30+, 50+ de las cremas solares no es la protección si no la duración.

El factor de protección solar es el índice que indica el periodo de tiempo que una persona puede exponerse al sol sin riesgo. La cifra muestra la capacidad que este tiene para proteger la piel de los efectos de la radiación ultravioleta.

Las redes se han dividido entre aquellos que dicen que es mentira y los que aseguran que es así. En Tremending hemos consultado con dos farmacéuticos que han explicado que, efectivamente, el FPS indica el tiempo que puedes estar al sol sin volverse a echar la protección.

Tranquila no pasa nada... Yo tengo 35 y me acabo de enterar xq lo has dicho tu... ????????????

— Juan Carlos Torres (@JCTmadrileno) July 12, 2020