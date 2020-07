"Algo estará haciendo mal la sociedad española", dice Casado sobre Bildu y los tuiteros le recuerdan que esto es DE-MO-CRA-CIA

Los excelentes resultados obtenidos por EH Bildu, con 22 diputados –el mejor resultado de su historia– en las recientes elecciones en Euskadi ha puesto de los nervios a toda la derecha española y españolista. ¡Cómo es posible que haya gente que vota a ETA!, claman desde el PP, cuyo dirigentes se muestran consternados ante el auge del partido de Arnaldo Otegi, la encarnación del mal sobre la tierra. Hay incluso quien, como la presidenta Díaz Ayuso, califica de "dramáticos" los resultados de la formación independentista vasca. Pero lo más comentado en Twitter son las palabras de Pablo Casado, presidente del PP, quien "algo estará haciendo mal la sociedad española" para que EH Bildu obtenga tan excelentes resultados.

Te has dado cuenta tú también? pic.twitter.com/5ZsiVL6oh0 — Alexis Marí Malonda (@AlexisMariM) July 13, 2020

No somos ni mucho menos expertos en estrategia política, pero, de verdad, hay cosas que claman al cielo. Para empezar, aunque sea un detalle menor, no es cierto que haya sacado más votos que todos los partidos nacionales juntos, sino el mismo número de votos. En segundo lugar, hay que decirle al PP y a sus profetas del apocalipsis que esto es DE-MO-CRA-CIA y que los ciudadanos votan a quien le parece aunque no nos guste el sentido de su voto, ni más ni menos. En Tremending sospechamos hace tiempo que la derecha española aceptó la democracia como un mal menor.

Hay un tercer aspecto a considerar: no es la sociedad española la que está haciendo algo mal en Euskadi, en todo caso será el PP. En Tremending tenemos la sensación de que en lugar de criticar a los demás, el PP debería analizar si su enfervorecido discurso antinacionalista, afirmando a diestro y siniestro, y sin ninguna evidencia, que la Constitución está en peligro en Euskadi, es acertado o no. A tenor de los resultados cada vez más menguantes cosechados elección tras elección, parece que la derecha española debería replantearse su estrategia.

La legión tuitera, por supuesto, no ha dejado pasar por alto estas palabras de Casado y le ha dado cumplida respuesta.

"Algo estará haciendo mal ...la sociedad española". Vaya concepto de la democracia¡ — Carmen Moraga (@carmoraga) July 14, 2020

Bildu no es exactamente Batasuna, por fortuna. Es una coalición con otros partidos. Pero el demérito de los demás ha sido usar discursos del pasado sin importar el presente. Por ello el candidato popular ha sido la peor elección posible. — Pepsic (@svetisl34654449) July 14, 2020

¿La sociedad española o VOSOTROS??? — Nere (@nere79tf) July 14, 2020