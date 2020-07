El hilo de Twitter que explica por qué en Madrid se detectan tan pocos casos de coronavirus

Ahora que los contagios por coronavirus se han triplicado en poco más de dos semanas y que ya se han detectado 201 brotes en España, los llamados rastreadores se han convertido en una figura fundamental para poder mantener controlada la pandemia. Ante el aumento de casos, parece evidente que las comunidades autónomas no cuentan con el número suficiente de rastreadores para trazar el origen y posterior seguimiento de los nuevos contagios: según el último recuento hay algo más de 3.500 cuando son necesarios 8.000.

En el caso de la Comunidad de Madrid, uno de los territorios más golpeados por el coronavirus la pasada primavera, sus cifras de nuevos casos son bastante bajas en relación a otros territorios. No es ningún secreto que Madrid necesita más rastreadores y ante la falta de ellos se improvisa sobre la marcha. Un hilo en Twitter* (ver nota al final) contando un caso real ocurrido en Madrid en las últimas horas dejan patente no sólo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene que contratar a más rastreadores, sino que debe reforzar el sistema de salud madrileño. Parece que la presidenta no ha aprendido nada de la emergencia sanitaria.

El hilo es de una periodista de La Sexta contando el caso de un amigo y su familia. Al final tuvieron que acudir a la sanidad privada para hacerse las pruebas.

- Mi amigo se hace PCR el VIERNES en MADRID. - El SÁBADO a las 8 sabe que es positivo. - El lunes le llaman del ambulatorio y es él quien pregunta que QUÉ HACE CON SUS CONTACTOS: Una decena de compañeros de trabajo, mujer, hijo, cuidadora de su hijo...⬇️ — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

Le contestan: "Ah, pues deberían llamar a su ambulatorio".

(DEBERÍAN‼️) Así que mi amigo se convierte en su propio rastreador y avisa uno a uno a cada contacto. Su mujer llama al ambulatorio, y le dan cita PARA EL PRÓXIMO LUNES, DENTRO DE 7 DÍAS. ⬇️ — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

No para hacerle una PCR dentro de 7 días, sino para HABLAR con su médico de cabecera dentro de 7 días, y éste ya vería si le hace PCR. Mientras, todos aislados en casa. Así que viendo la parsimonia de la Com. de Madrid, llama a una clínica privada y la citan inmediatamente...⬇️ — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

PREVIO PAGO DE 300 EUROS POR LAS PRUEBAS: 150€ la de su hijo, 150€ la de ella. Una vez más, es la Sanidad privada la que se beneficia de las carencias del sistema de salud madrileño.⬇️ — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

... Entre cero y ¡JA! Fin del hilo. — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) July 21, 2020

* Este artículo contenía en una versión anterior otro hilo de tuits de una periodista que ha sido eliminado a petición de su autora. Dicha periodista argumenta que el contenido de dichos tuits es privado (aunque están publicados en abierto), y que su difusión en un medio de comunicación puede causarle un perjuicio. Dado que esta sección está pensada para el disfrute de tuiteros y lectores, hemos decidido retirar dichos tuits y evitar así cualquier perjuicio que su publicación pudiera causarle.