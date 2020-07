"Se ha ganado el premio al comentario más machista del siglo": Twitter se indigna con Jaime Peñafiel por sus palabras sobre los reyes

En España casi no hay medio de comunicación que no llame al periodista Jaime Peñafiel cada vez se habla de la monarquía. De provecta edad –tiene 88 años–, Peñafiel sigue teniendo la aureola de profundo conocedor de la Casa Real española a pesar de que hace años que no pisa el palacio de la Zarzuela. Ayer, martes, en el programa Cuatro al día se hablaba de la fortuna que Juan Carlos I ocultó en Suiza cuando era jefe del Estado y, cómo no, allí estaba Jaime Peñafiel en directo para dejar sus impresiones. Y lo hizo vaya si lo hizo.

Que el lameculos de Jaime Peñafiel es un machista redomado queda aquí retratado ????los Reyes no se pueden acostar con Putas, solo "Señoras" que si no se van de la lengua pic.twitter.com/qSwE0Deq5m — #Republicano???????????? (@EpubliR) July 21, 2020

Peñafiel entró en directo para contar que había estado cenando con una amiga suya "de la alta sociedad" que le dijo "una frase rotunda": "Los reyes no se deben acostar nunca con putas, sino con señoras, porque las señoras se callan y las putas lo largan todo". UN comentario machista y fuera de lugar porque a los ciudadanos no debería importarnos con quien se encama el emérito sino si cumple con sus obligaciones constitucionales.

El comentario machista de Peñafiel provocó estupefacción e indignación entre los tertulianos que se encontraban en el plató. "¡Hala, venga!", exclamó el presentador del programa, Joaquín Prat. ""Qué barbaridad, ¿no?", dijo Esther Palomera. "¿Y no se puede decir de otra forma¿", remató otro.

Si en el plató las palabras de Peñafiel causaron indignación, imagínense entre la legión tuitera.

Dice Peñafiel que un rey debe acostarse con señoras no con putas. Porque las señoras de la alta sociedad no se van de la lengua.

Se ha ganado el premio al comentario más MACHISTA del siglo. — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) July 21, 2020

Jaime Peñafiel hablando de putas y señoras. De lo que ha trincado un rey ni pío. — NOELIA (@NoeVei78) July 21, 2020

Aquí vídeo de Peñafiel.

Dejen de decir que nos inventamos las cosas, carajo https://t.co/enH6Rcu5j6 — REPUBLICANA ???? ???? (@JuanyGar63) July 22, 2020

Es difícil saber dónde termina el culo del rey y donde empieza la boca de Peñafiel. — Dios de la Panceta ???? (@PancetaDios) July 22, 2020

Qué estupendo Pingüino sería Jaime Peñafiel en el próximo reboot de Batman ¡o en un posible Batman dirigido por Garci! pic.twitter.com/MFWeL4cVKk — Sr. Sawa (@Pornosawa) July 21, 2020

A ver Jaime Peñafiel repite conmigo:

Las putas son señoras, los que no son señores son los puteros. — ????Izaskun SyR ❤ ???????? (@urruzoladide) July 21, 2020