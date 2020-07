Elon Musk, uno de los empresarios más importantes de EEUU, se ha convertido en uno de los personajes más criticados de Twitter durante este fin de semana.

El motivo se debe a su manera de hablar sobre el golpe de Estado en Bolivia, uno de los países más ricos de mundo en cuanto a litio, producto básico para los aparatos tecnológicos.

We will coup whoever we want! Deal with it.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2020