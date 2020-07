Twitter nunca va a dejar de sorprendernos, pero para sorpresa la que se llevó un policía al reprender a una mujer por no llevar la mascarilla puesta.

Cuando el agente advirtió a la ciudadana de que dicha acción conlleva una multa de 100 euros, se encontró con un curioso justificante.

El documento, que según la mujer había sido firmado por un abogado, supuestamente demostraba que estaba exenta del uso de la mascarilla, pero en el justificante no costaba en ninguna parte ni el nombre ni el DNI de la ciudadana.

Los hechos, que han ocurrido en Vinaroz (Castellón), donde es obligatorio el uso de la mascarilla, han sido colgados en un vídeo en Twitter por el usuario Pablo Sánchez, y en él podemos ver cómo los argumentos de la mujer no se sostienen por ningún lado y que, ante el nerviosismo por la presencia del paciente policía, las excusas se van volviendo más extrañas por momentos:

3️⃣ "Habeas corpus" no es un conjuro a lo Harry Potter ???????????????? pic.twitter.com/WzYHNFCcPW

2️⃣Cada vez hay más gente que se las ingenia para no llevar mascarilla.

Las reacciones no se han hecho esperar y los tuiteros han fantaseado con cómo sería el justificante que la mujer estaba presentando, con el hecho de que pidiese el Habeas Corpus y han recalcado las frases con las que se justifica la señora con toda la convicción del mundo y con una actitud cada vez más chulesca, recriminando que el no llevar mascarilla puede ponernos en peligro a todos:

Ya tengo el justificante igual que la señora y si alguien me dice algo: ¡¡HABEAS CORPUS YA!! pic.twitter.com/aqHPsCUAUO

El habeas corpus es un recurso que puede usar el detenido para que le pongan ante el juez en un plazo máximo de tiempo cuando consideras que has sido detenido ilegal o arbitrariamente. Se usa cuando estás en prisión preventiva, no cuando te ponen una multa ????

"No soy una persona: soy un ser humano", dice la señora. Es una de las frases del siglo.

¿Desde cuando un abogado puede certificar que una persona está exenta de llevar mascarilla?¿Acaso tiene capacidad para ello sin ningún conocimiento sanitario, ni seguimiento de su historial clínico? El médico no le habrá hecho el certificado y busca al primero que se le ocurre ????

Debido al viral, los tuiteros han aprovechado para compartir tuits en los que recurrirían al Habeas Corpus y sus respuestas son desternillantes:

He llamado a mi jefe, he gritado HABEAS CORPUS, y me vuelvo a la cama.

— crow (@crow_ley) July 28, 2020