Durante los últimos meses, la campaña de las derechas ha tratado de convertir al Gobierno de Pedro Sánchez en el responsable de todos los males, aprovechando la emergencia de la covid-19. Primero por no confinar antes, después por confinar demasiado... Todo ello con un lenguaje plagado de insultos y acusaciones hasta límites insospechados.

Relacionada: Peores que el virus, terroristas, gerontocidas, sepulturero, guarro... Los insultos de las derechas al Gobierno durante la pandemia

Pese lo contradictorio y en ocasiones absurdo de sus críticas, su discurso ha calado entre sus seguidores, que repiten ese argumentario en las redes. En los últimos días se ha hecho viral la protesta de una tuitera que criticaba el cierre de un hotel de Benidorm por la cuarentena británica. Su tuit concluía con un irónico "gracias Pedro Sánchez".

La reacción de los tuiteros ha sido la habitual, la de llevarlo al absurdo. De este modo, con sus respuestas, han convertido "gracias Pedro Sánchez" en el nuevo "no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena".

"No me llega el wifi al móvil, gracias Pedro Sánchez."

"No puedo dejar las drogas, gracias Pedro Sánchez"

"No puedo suicidarme sin morirme en el proceso, gracias Pedro Sánchez"

¡Esto es una mina de oro!

— El grifo pirata. (@ErigolDelViento) July 30, 2020