¿Cómo va ese veranito? ¿Habéis tenido ya algo de vacaciones?

El que se las pueda pillar se las merece porque menudo 2020...

Vaya calor, ¿eh?

Bueno, pero ya es viernes y encaramos el fin de semanita

Y hoy ya, decimos adiós a julio...

Algunos empiezan las vacaciones y otros se reincorporan al trabajo. La vida sigue...

Un verano atípico, porque seguimos todos muy pendientes del coronavirus. Los británicos, por ejemplo, lo tienen complicado para venir a nuestro país, porque al regresar tendrían que cumplir una cuarentena de varios días. Así que muchos lo dejarán para otro año...

Además por aquí la cosa no va muy bien. Seguimos contemplando nuevos casos de rebrotes

No aprendemos…

Todavía hay gente que cree que la culpa es de que Fernando Simón se vaya a hacer surf

Pero todo apunta al ocio y especialmente el nocturno

Ayuso, por su parte, sigue con sus ideas de bombero y del "concebido no nacido" ha pasado a una ‘cartilla covid’.

No puede pasar ni los meses de verano sin soltar alguna, ¿eh? Es superior a ella.

Pobres madrileños…

En Vox, sin embargo, siguen con la cantinela de los inmigrantes. No tienen otro disco y este ya venía rayado de fábrica

Ya que estamos con los ultraderechistas: esta semana han dado mucho que hablar

Siguen con sus clásicos: el comunismo, las feministas, la ETA, y ahora el 5G. Son un maldito chiste viviente

La nueva cantinela es que van a presentar una moción de censura.

Pero eso sí, mejor se van a esperar a septiembre, porque ahora en agosto les pilla mal. Que salvar a España de la destrucción es importante, pero disfrutar de la playita también

Una moción, seamos sinceros, más pensada para fastidiar a Casado que a Sánchez

(Y ahora que hago? Presento yo otra moción de censura o me apunto a la de Abascal? Y si no lo hago, me volverá a decir lo de la derechita cobarde? Dios! Cómo me jode eso! Es que me tiene pillao el muy mamón...y encima se va a la playita tan Pichi!!!) pic.twitter.com/JvTasDF0yn

— Sr. Humo (@elhombredehumo) July 30, 2020