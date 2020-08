En un momento en que el anuncio del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España ha agitado la vida política española parece interesante recordar el trato privilegiado que el rey y su familia han tenido durante décadas por parte de la prensa. El peloteo ha llegado a tales niveles que nos hemos encontrado con periodistas siempre sorprendidos por cualquier mínimo gesto humano de la reina Letizia, o que hablan de su "sacrificio" por ir a un partido de baloncesto en un día de descanso. O revistas tratando de convertir a Victoria Federica en una suerte de influencer de la moda. O portadas que parecen una postal de cumpleaños de Felipe VI. Por no hablar del bochorno de enterarnos de los escándalos del emérito por la prensa extranjera mientras la nacional se dedicaba a silenciarlos.

Relacionada: ¿Tú has visto algo de la luna de miel de Felipe VI en las portadas de la prensa? Nosotros tampoco (y hemos buscado)

Pero el peloteo de la prensa con el los reyes no es cosa del pasado, ni mucho menos:

De hecho, parece que aún no ha alcanzado su techo, aunque ABC se ha quedado muy cerca en las últimas horas. El diario monárquico ha publicado una encuesta que supera cualquier ironía posible y que parece una parodia de sí mismo. Un caso en que la realidad supera al chiste. Se trata de una pregunta dirigida a sus lectores: "¿Le parece acertada la decisión de Don Juan Carlos de irse de España?". Ojo a las dos opciones que ofrecen a sus lectores.

Básicamente sólo puedes elegir entre que el rey ha hecho un servicio al país o que el republicanismo del Gobierno quiere acabar con la monarquía. Muchos tuiteros ha reparado en la curiosa 'encuesta'. Estas son algunas de sus reacciones:

¡Coño! Por fin me entero donde trabaja el encargado de redactar las preguntas de los referéndums.

Jjajaaj. Win win No hay fallo. Mañana lo sacarán en portada y listos. Un plan maestro.

Así me imagino al "periodista" mientras la escribía: pic.twitter.com/iAAsD1emmJ

El ABC haciendo una encuesta justa y objetiva:

Te gusta el rey viejo?

1) Sí!

2) No me gusta, me encanta!

— Chilicookie (@Proxy2077) August 3, 2020