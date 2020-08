No nos vamos a cansar de decir esto: menudo 2020 llevamos...

"Y sólo os he contado hasta agosto" pic.twitter.com/7yGt9AvruY

Primero lo de la pandemia mundial y ahora lo de Juan Carlos I... No levantamos cabeza

Lo recordamos por si alguien acaba de salir de una cueva: el rey emérito se va de España acorralado por sus tejemanejes. Así se lo ha comunicado a su hijo por carta

— Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) May 28, 2019

-la madre que me parió...

Espero que esto no signifique el fin de mi género periodístico español favorito: las infografías de las lesiones de Juan Carlos. pic.twitter.com/Ux63ZEi9H1

Os metéis con Juan Carlos I, el fugado porque no tiene trono ni reina, ni nadie que le comprenda, pero sigue siendo el rey

Pues agradeced que se exilia solo Juan Carlos y no toda la familia, porque si no en diez años tenemos aquí a Leonor con tres dragones y un ejército de castrados y de eso sí que no salimos.

— Dabi (@BigDabi) August 3, 2020