El diario Faro de Vigo ha publicado este jueves unas frases que supuestamente habría dicho la examante del rey emérito, Juan Carlos I, sobre él y que han resultado proceder de la página web satírica El Mundo Today.

Entre las citas que publicó en un primer momento la web de humor y que las enmarcó en conversaciones entre Corinna Larsen y el comisario jubilado Villarejo, se podían leer algunas perlas como esta: "Siempre lleva monedas de cien pesetas en el bolsillo. A la mínima las sacaba y me decía: '¿Tú sales en alguna moneda? Yo sí'".

La publicación de estos entrecomillados como verídicos se ha hecho viral en las redes sociales a lo largo del día por lo divertido del asunto.

Pues se ve que el Faro de Vigo ha reproducido unas supuestas frases de Corinna sobre Juan Carlos I que son de @elmundotoday. Ole ole ole. https://t.co/cbaXdsDU2q pic.twitter.com/nP7n9xsZH5 — Javier Martínez (@JaviSkan) August 6, 2020

El Faro de Vigo se ha tragado esto de El Mundo Today y me parece maravilloso. pic.twitter.com/Ez5x7AD4ZS — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) August 6, 2020

Que ahora mismo hay miles de lectores de El Faro de Vigo imaginándose al ex jefe del estado (y capitán general de todos los ejércitos) coloreando viñetas de El Roto y haciendo el chiste del abogado. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) August 6, 2020

En El Faro de Vigo miraron noticias de El Mundo y El Mundo Today y le parecieron más veraces las del último. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) August 6, 2020

Se comenta que en el Faro de Vigo han dado por buenas unas frases de Corinna que publicó El Mundo Today, obviamente de broma. Y estoy llorando lo más grande. https://t.co/bUt5kP9m6m — Dani Domínguez (@DaniDominguezRo) August 6, 2020

La cagada del Faro de Vigo de hoy es especialmente hilarante porque, más allá de la metida de pata que siempre hace gracia, evidencia dos cositas: la consideración extendida de que del rey viejo es esperable lo que sea y la degeneración de la prensa del copipega sin contrastar. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) August 6, 2020

Si al @Farodevigo le molesta este tuit, que hable con nuestro abogado... pic.twitter.com/h65CHOFBSH — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) August 6, 2020

La colada de hoy de @elmundotoday es el nuevo Guernica, es el Mediterraneo de Serrat de la comedia, es la final del primer Gran Hermano, es ORO. ???????????????????? — Pere Aznar (@pere_aznar) August 6, 2020

El Mundo Today colándole esto a El Faro de Vigo es mi cosa favorita de 2020. Ahogada. https://t.co/hPdtBc9Uvx — Rocío Muñoz (@Rocio_ML_) August 6, 2020

La web de humor también se ha pronunciado sobre lo acontecido con su habitual tono sarcástico. Mientras, a algunos todavía han dado por buenas las frases, como es el caso del periodista Alfonso Ussía.

Suscríbete a la Verdad, no esperes a leerla al día siguiente en el Faro de Vigo: https://t.co/0x0xLzc5Qf https://t.co/YQUB2030FH — El Mundo Today (@elmundotoday) August 6, 2020

Alfonso Ussía creyéndose la noticia de @elmundotoday publicada en El Faro de Vigo. Sublime. https://t.co/4vfSE7a152 — Perto (@pertotwittea) August 6, 2020

Ante los hechos, el redactor que firmaba la noticia ha pedido disculpas en la red social y han sido muchos los compañeros de profesión que le han mostrado su apoyo.

Hay días que sería mejor no levantarse. Anoche, tras rematar el trabajo sobre las cintas de Villarejo, decidí ilustrarlo en una pieza aparte con frases de Corinna. Con las prisas del cierre, no las contrasté y resultaron ser una humorada. Lamento profundamente este grave error — Eugenio Fuentes (@_eugeniofuentes) August 6, 2020

Has alegrado el día mucha más gente de la que has molestado, así que no es tan grave. Jacinto Reyes y yo estamos orgullosos de ti, maestro. — Pedro Vallín (@pvallin) August 6, 2020

Quién no friega no rompe ningún plato. La fe de errores te honra. Dentro de un año te reirás como algunos hemos sonreído al verlo. Un abrazo. — Luz Sánchez-Mellado ????????????️‍???? (@luzsmellado) August 6, 2020

Ya eres muy valiente asumiendo tu error en esta red plagada de seres ‘infalibles’. Un abrazo, Eugenio, y a otra cosa. (*) La verdad es que yo no conocía las frases y me he reído con ganas, aun sabiendo que eran ficción. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) August 6, 2020

Un error lo tiene cualquiera. La valentía de asumirlo no todo el mundo. Un abrazo, Eugenio! — gerardo tecé (@gerardotc) August 6, 2020