Rafael Hernando critica al Gobierno por un cargo que en realidad creó el PP cuando él era portavoz

Rafael Hernando, senador por el PP en Almería y Secretario Tercero de la Mesa del Senado de España, la ha liado en Twitter al criticar al PSOE por la supuesta creación de un nuevo puesto de embajadora por la igualdad de género, cuya invención ha relacionado con la colocación de puestos a dedo de altos cargos por parte del Gobierno.

"Millones de españoles en paro, crisis económica galopante, miles sin cobrar los Erte, pero el gobierno sigue cada día entretenido en montar chiringuitos para colocar acólitos de altos cargos o cargas Lo último: Una embajadora para la igualdad de género. Puro cachondeo", tuiteaba acompañándolo de una captura del BOE para reforzar sus palabras.

El senador no ha reparado en que ese puesto fue creado por su propio partido en 2018 cuando él era portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, y que fue el PSOE quien reclamó explicaciones por ese nuevo puesto, algo que ha provocado las carcajadas de los tuiteros, que le informaban de su metedura de pata:

Ahora viene cuando te enteras de que ese cargó lo creó el gobierno del PP de Rajoy y te estalla el cráneo...( no diré el cerebro porque lo que no se tiene no puede desaparecer)

— Isolda (@anadelliafonte) August 11, 2020