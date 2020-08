Este martes saltaba la noticia: Rusia anuncia una vacuna "eficaz" contra la Covid-19. Sin embargo, la OMS desconfía y apunta que deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue el encargado de hacer el anuncio. La vacuna, Sputnik V, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una "inmunidad estable" ante la covid-19, según el dirigente ruso.

En las redes no han tardado en salir opiniones de todo tipo y mientras unos celebran la noticia otros comparten sus recelos. De lo que tampoco se ha salvado la Sputnik V es del cachondeo en las redes de unos y otros. Estos son algunos de los ejemplos más tronchantes:

