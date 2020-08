"Una montaña de excrementos": los tuiteros cargan contra Pérez-Reverte por su último hilo

Pérez-Reverte continúa dando que hablar. En esta ocasión, el académico ha compartido en las redes una anécdota personal en la que reconoce haberse "sentido indefenso". Los tuiteros no han tardado en criticar sus palabras y cargar contra el escritor, que parece empeñado en seguir alejado de la realidad.

El autor de Las aventuras del capitán Alatriste cuenta que una mujer lo paró en plena calle para preguntarle si conocía a alguien que buscase asistente del hogar. Ante la negativa de este, la mujer lo agarró del brazo y le hizo una comprometida pregunta: "¿Y tienes algún amigo que le interese hacer el amor?". La mujer insistió, según Pérez-Reverte, agarrándole nuevamente del brazo. Finalmente el autor consiguió zafarse y continuó con la conversación telefónica que estaba manteniendo: "Acojonado me tenía" le cuenta a un amigo al otro lado de la línea añadiendo que "lo que viene de camino y el paisaje que nos espera van a ser de órdago".

Lo que voy a contarles me ha ocurrido hoy, hace sólo cincuenta minutos. Y voy a contarlo porque tal vez sea de utilidad para alguien. O tal vez no. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 15, 2020

Dando un paseo cerca de mi casa hablo por teléfono con mi amigo Edu Galán. Se acerca una mujer joven con mascarilla e interrumpe la conversación. Dice que busca trabajo como empleada de hogar, y si conozco a alguien a quien interese. Respondo que no. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 15, 2020

Me dice que es portuguesa (no creo identificar ese acento, sino uno del este de Europa) e insiste mucho. Cuando le repito que no conozco a nadie que necesite empleada de hogar, me pregunta, literalmente: "¿Y tienes algún amigo al que le interese hacer el amor?". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 15, 2020

Respondo que tampoco tengo amigos así y hago ademán de irme. Me agarra por un brazo e insiste: "¿De verdad no conoces a nadie?". Doy un tirón y libero mi brazo mientras me pregunto cómo habrá llegado hasta aquí (afueras de Madrid): si sola o si la habrá traído alguien. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 15, 2020

Vuelve a agarrarme por el brazo. Aunque llevé una vida agitada, me siento indefenso. Ni siquiera me atrevo a zafarme con brusquedad. A esa joven le bastaría con ir a la Guardia Civil y decir cualquier cosa, y yo pasaría esta noche en un calabozo, por lo menos. Eso, de momento. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 15, 2020

Libero al fin mi brazo, me alejo, vuelvo a telefonear a Edu y se lo cuento. "Acojonado me tenía" le digo. "Lo que viene de camino y el paisaje que nos espera van a ser de órdago", añado. Y Edu me dice que sí, que en efecto. Que van a ser de órdago. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 15, 2020

A los usuarios de Twitter les ha costado mucho imaginarse al excorresponsal de guerra sintiéndose intimidado por el brazo de una mujer joven. Sobre todo después de grabar escenas de mujeres violadas y asesinadas en el maletero de un coche con Márquez, el cámara de TVE. Pero los miedos cambian y la edad no perdona.

Los tuiteros han tirado de fina ironía para tratar de encontrar las causas del agravio y han querido recordad una verdadera tragedia sucedida el mismo día: el de una mujer asesinada en plena calle por su expareja.

Alguien ha tenido el acierto y el estómago de escarbar en la montaña de excrementos que @perezreverte hace pasar por tuits en su último hilo. Las conclusiones a las que llega son para aplaudir de pie. https://t.co/kZNsl6SfZG — Guillem Clua (@guillemclua) August 16, 2020

¿Qué llevabas puesto? Igual ibas provocando — Patricia Espejo (@PatMirror) August 15, 2020

Hoy, de nuevo, un hombre ha asesinado a una mujer. Pero vamos a centrarnos en lo importante, en la opresión que las mujeres ejercemos sobre los hombres cada vez que salen a pasear.

Ese señor ahí, indefenso. pic.twitter.com/xibU58j3SJ — Yoli Vila (@yoli_vila) August 15, 2020

Alguien debería explicarle a Pérez Reverte dónde suelen acabar la mayoría de las mujeres a las que un hombre desconocido agarra por el brazo en un lugar solitario... Golpeadas, violadas y asesinadas. Ese es el paisaje que tenemos nosotras, desde siempre. ???? De órdago! — Protestona ???? (@protestona1) August 16, 2020

Imagina como te hubieses sentido si tu fueras una tía buena y el mozo un mostrenco grandote — Blancurria (@Blancarzgauna) August 15, 2020

Siento el mal rato. Ahora imagine si en lugar de miedo a pasar una noche en el calabozo, porque la joven pudiera decir cualquier cosa, hubiera tenido miedo a ser agredido sexualmente y pasar la noche en el hospital o incluso no pasar la noche. — sonia martínez bel. (@sinfusa) August 15, 2020

Tío, esto suena como una mujer desesperada que está al limite. ¿No podrías simplemente darle 20€, explicarle que no conoces a nadie y desearle lo mejor? Muestra un poco de humanidad... — James Rhodes (@JRhodesPianist) August 15, 2020

Pérez Reverte ha pasado por un auténtico infierno: ha tenido que tratar con una mujer pobre. pic.twitter.com/WySRKg9sal — PabloMM (@pablom_m) August 16, 2020