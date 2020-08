Los rebrotes del último mes han servido para recordar la preocupación en los momentos más duros de la pandemia. El personal sanitario lo sabe mejor que nadie; se ha enfrentado cara a cara con estas muertes, con la emergencia y la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Al menos, durante los primeros meses recibían vítores y aplausos desde los balcones vecinos. Con la "nueva normalidad", sin embargo, parte de la ciudadanía ha olvidado su gratitud, como se ha podido ver en manifestaciones como la del pasado domingo, en contra del uso de las mascarillas. Así lo ha contado en su perfil de Twitter la enfermera María Ramírez.

....cuando necesitas soltar lastre... pic.twitter.com/SpmL74TUzf — María Ramírez Sánchez (@lovenursingmery) August 18, 2020

La sanitaria reconoce "no poder más" tras los insultos y "barbaridades" que escucha en redes sobre su profesión. "Hace solo cuatro meses, 47 millones estábamos luchando codo con codo contra un virus mortal; cuatro meses después parte de esos 47 millones están luchando contra nosotros, que no tenemos culpa de esta situación, que estamos intentando con todas nuestras fuerzas resolverla lo antes posible".

Noticia relacionada: Duras críticas a Miguel Bosé por promover una concentración contra el uso obligatorio de la mascarilla en pleno aumento de brotes

María hace referencia a la población que se niega por activa y por pasiva a seguir las recomendaciones sanitarias de llevar mascarilla y mantener una higiene de manos constante, en movimientos negacionistas promovidos por figuras como Miguel Bosé y como se ha podido ver en otros vídeos que se han viralizado en las redes.

Me da mucha pena compartir este vídeo, pero es lo que vivimos cada día en hospitales y centros de salud.

"Asesinos, coronatimo, cómplices..."

Ojalá. Ojalá todo fuese un montaje, el virus no existiese y los fallecidos y las secuelas no fuesen reales.pic.twitter.com/X77y463MQI — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) August 18, 2020

"Barbaridades como que el virus no existe, después de que hayamos visto morir a tantas personas", se lamenta María, "o que la mascarilla produce aproxia, como decía ayer una persona". A pesar de la rabia que se puede percibir en sus ojos concluye el vídeo asegurando que "sigáis o no sigáis las recomendaciones higiénicas y sanitarias, si venís a mi centro de salud yo os cuidaré igual. Quizá me falte la sonrisa, pero os cuidaré igual". Hablaba en nombre de todos sus compañeros cuando aseguraba que están "agotados de aguantar estas cosas", por lo que sus seguidores se han volcado en mensajes de apoyo.

Se puede decir más alto, pero NO más CLARO. Mientras hay gente que se sigue pasando todo por el forro, hay gente que también sigue siendo HUMANA, aunque esté cansada de ver lo injusto que está siendo recibir palos y más palos cuando deberían recibir empatia, respeto y apoyo. https://t.co/tEWQhtxkqy — ???????????? (@ebmarquz) August 19, 2020

Menos aplausos y más colaboración. A ver si somos capaces de ser responsables de una puñetera vez. https://t.co/LdbQg1b3Ux — J. Pedro (@JPedroMG1) August 19, 2020