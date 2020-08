"Tengo miedo de dar los buenos días y que aparezca Loquillo a echarme la bronca": Loquillo se disculpa por humillar a un trabajador pero Twitter no lo perdona

El cantante Loquillo ha pedido disculpas después de que saliese a la luz un vídeo en el que se ve al artista parar un concierto en Torrelavega (Cantabria) para gritarle a un vigilante de seguridad que pasaba por delante del escenario para comprobar que los asistentes llevaran puesta la mascarilla: "¡Que sea la última puta vez que pasas delante de mi puto escenario! ¡Eh! ¿Me has oído? ¡Vete a vacilar a tu pueblo, tío! ¡Aquí mando yo!".

La humillación que hizo Loquillo al trabajador se hizo viral en redes sociales, donde lo criticaron y pidieron una disculpa, que ha publicado el cantante este viernes.

"Lo ocurrido es sin duda desagradable y ruego abiertamente disculpas a la organización, al público y, por supuesto, al trabajador de seguridad al que increpé: fue un error mío", reconoce Loquillo en su publicación.

El artista en su disculpa asegura que "en ningún momento intentó insultar u ofender a nadie", sino "llevar a buen término un concierto que discurrió, en todo momento, de manera ejemplar". "Estoy convencido de que este suceso, que lamento con absoluta sinceridad, es una anécdota aislada que no empaña en absoluto los valores y bondades de una gira en la que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo", ha dicho.

Pero esta disculpa no ha sido suficiente para muchos usuarios de las redes que han recordado otros sucesos parecidos protagonizados por Loquillo y se han tomado con humor las disculpas del cantante.

Traducción: siento mucho que (en época donde todo el mundo lleva encima una cámara) haya trascendido mi forma de actuar. Eso en los 80 no pasaba. Y ahora os pido humildemente que me perdonéis y volváis a darme de comer. Gracias.

Le he visto varias veces y de "anécdota aislada" nada. Lo de "regañar" a alguien en el show es parte de la performance de "Pa chulo y duro yo", todo parte del personaje. Pero la sociedad ha cambiado y esto ya no hace gracia. Disculparse está bien y no hacerlo más mejor. Suerte!

— Vanesa González (@vanesa_designer) August 21, 2020