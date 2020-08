Twitter clama por el cierre de los prostíbulos en toda España y la abolición de la prostitución

Los locales en los que se ejerce la prostitución en España podrían tener los días contados después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, instase esta semana a las Comunidades Autónomas a extremar las medidas de control para evitar la propagación del virus.

Algunas comunidades como Castilla-La Mancha y Catalunya ya han decidido clausurar los burdeles para hacer frente a los brotes que han tenido lugar en estos establecimientos.

Twitter se he hecho eco de la noticia este fin de semana y sus usuarios han impulsado una campaña digital para que la medida se extienda lo antes posible a todos los rincones del Estado. A través de los hashtag #CerradoPorAbolición y #AboliciónProstituciónYa, centenares de tuiteros han hecho un llamamiento a las autoridades para que acabe de una vez con los clubes de alterne. La primera en sumarse a la petición ha sido la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, quien desde su cuenta ha celebrado la decisión y a animado al resto de comunidades a adherirse al cierre.

Puteiro, non pagas por ter "sexo" pagas por penetrar a unha muller que non te desexa, estás á altura dun can en celo, cacho cabrón! mereces as 7 pragas#AboliciónProstituciónYa#CerradoPorAbolición pic.twitter.com/Wi0t3Zodnx

— Meigha Revirada (@MeighaRevirada) August 22, 2020