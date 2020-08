Twitter retrata las incoherencias de Ayuso en la gestión contra el coronavirus

Que Ayuso era el summun de la gestión pública lo conocíamos esta semana cuando Pablo Casado la puso de ejemplo de administración modelo contra la pandemia. Lo que tal vez no era tan evidente era la coherencia en su discurso. Una coherencia que derrocha en su lenguaje y que ha despertado los elogios del universo tuitero.

El fotoperiodista Moeh Atitar, desde su cuenta @Guerraypaz, ha sido el primero en sacar los colores a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Atitar ha tirado de hemeroteca para dejar en evidencia el discurso incoherente de Ayuso que, en función del mes y de la situación que atraviese la pandemia, pide al Gobierno una cosa o la contraria.

El tuit ha tenido tanta difusión que ya lleva más de 1,3 millones de replicas en la red. La mayoría de tuiteros han aplaudido el argumento del fotografo aportando más evidencias de los cambios de Ayuso.

Se van a hacer un Bolsonaro encubierto. Yo no creo ya que alguien con todos los medios pueda ser tan inútil. En vuestra mano está despertar a la gente y destapar sus mentiras, porque va a morir mucha gente. No seáis cómplices, por favor.

Que alguien me explique la coherencia de la frase..."no hace falta el uso de mascarillas" dicha en Marzo por el gobierno y las medidas que están adoptando ahora. O la de "no os preocupéis que hay redemsivir de sobra (o como se escriba)" y ahora no haya.... Coherencia del PSOE pic.twitter.com/7Sfjc8ViKd

— Quique (@QuiqueCea) August 22, 2020