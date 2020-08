"Lo que convierte a mi barrio en un estercolero es el odio que siembran Rocío de Meer y los suyos": Twitter censura a una diputada de Vox por su racismo

En Tremending nos hierve la sangre y no precisamente por los rigores del verano, sino por la barbaridad –una más– que dijo el pasado martes en el Congreso la diputada de Vox por Almería, Rocío De Meer. En este vídeo queda muy claro. Vean. No hacen falta más explicaciones.

¿Estercoleros multiculturales? A estas alturas ya no deberían sorprendernos declaraciones de este calibre de los miembros de Vox, pero que quieren, es difícil permanecer indiferente ante el racismo, la xenofobia y el fascismo, sobre todo cuando se propaga a lomos de la mentira y de la manipulación. Algo en lo que De Meer ha destacado en los últimos meses exhibiendo sin pudor su ideología fascista siempre que ha tenido ocasión. En esta ocasión vuelve a alardear de ello.

No, no vamos a permitir que convirtáis los barrios humildes de España en estercoleros multiculturales.

De Meer se ha hecho muy popular en los últimos tiempos merced a sus declaraciones rayanas con el nazismo: es la misma diputada que el pasado mes de abril, en pleno estado de alarma por el coronavirus, instó al Ejército a dar un golpe de Estado; es la misma que dice que las feministas no son mujeres o que no existen los bebés robados durante la dictadura de Franco; es la misma, en definitiva, que hace algo menos de dos semanas compartió en Twitter un vídeo de propaganda nazi polaca que luego retiró cuando le llovieron las críticas por racista. También, todo hay que decirlo, es la misma que fue agredida con una pedrada en la ceja durante un mitin de Vox en Sestao durante la campaña electoral en Euskadi, algo que desde aquí condenamos, como condenamos sus repulsivas palabras.

Lo que no condenamos son la crítica y la reprobación hacia esta diputada de Vox. Una crítica que en Twitter es un estruendo. Aquí dejamos una breve selección.

Rocio de Meer llamando escoria a los que viven en barrios pobres. A mi la verdad no me afecta lo que diga una pija facha de Vox y que jamás votaria. Pero me gustaría saber que tienen en la cabeza, los obreros pobres que si lo hacen.

Machistas, xenófobos, racistas clasistas...????‍♀️

