"'The New York Times' descubre que las prioridades de España son el fútbol, las playas, las corridas y las discotecas... Se nota que las noticias tardan en llegar al otro lado del charco"

Una vez más, y ya van unas cuantas, el prestigioso diario The New York Times nos saca los colores. No a Tremending, que eso sería bastante lógico, sino a España. El diario neoyorquino ha publicado una columna firmada por el periodista David Jiménez, exdirector de El Mundo, con un titular que no deja títere con cabeza: "El país donde las discotecas son más importantes que las escuelas". ¿Cómo se quedan? Da que pensar, ¿eh? Pinchen en el enlace, que el artículo está en abierto y en español. No tiene desperdicio.

Si el titular es demoledor, lo es más aún el texto. La entradilla del artículo va a avergonzar a nuestros gobernantes: "España necesita una revolución educativa que ponga la educación entre sus principales prioridades. Los políticos han demostrado durante la pandemia que está entre las últimas". Se podrá decir más alto pero no mas claro.

En realidad, cada frase del artículo es un tortazo en la cara de nuestros políticos, pero también en la nuestra, en la de los ciudadanos. The New York Times alerta de que hemos dejado pasar miserablemente el tiempo en disputas y pleitos absurdos en lugar de preocuparnos por fortalecer y mejorar nuestro sistema educativo. Sirva de ejemplo esta frase: "Durante años se han perdido más energías en discutir si la asignatura de religión debía contar para las notas —basta con dejar elegir a los padres— que en lograr que los alumnos dominen el inglés, comprendan un texto literario o adquieran conocimientos mínimos en ciencia".

Claro, así nos va, viene a decir el periódico neoyorquino, que denuncia que "las generaciones que tendrán que sacar al país de una nueva crisis se incorporan al mercado laboral sin las herramientas para competir en un mundo globalizado".

Sentencias como esta abundan en el texto. Un disparo en la línea de flotación de la denominada Marca España. Les ponemos una más, que nos ha llamado la atención, y damos paso a la legión tuitera, que por supuesto no ha dejado pasar por alto la oportunidad de comentar este contundente artículo, que nos pone un poco a todos ante el espejo. "Fútbol, playas, corridas de toros y discotecas. Las prioridades en la apertura de España tras meses de confinamiento se podían leer como una declaración de intenciones sobre la visión del país". Ahí es nada.

Así nos ven desde fuera. Quizás no estaría mal aprovechar esta crisis para cambiar algo.

