"Dos letras, una falta de ortografía": el tuit más 'faltón' de Macarena Olona

A quienes con mayor o menor fortuna, y con mayor o menor acierto, nos dedicamos a este noble oficio del periodismo, nos han llamado en muchas ocasiones juntaletras. No pretendemos en Tremending dar lecciones, ni tampoco ser los reyes del perogrullo, pero una cosa es escribir y otra juntar letras, que es precisamente lo que hizo el pasado viernes la diputada de Vox Macarena Olona, otra habitual en esta sección.

Olona colgó un tuit que ha llamado la atención de muchos tuiteros. Aunque ya les hemos dado una pista, a ver si encuentran algo raro en ese tuit. Se lo mostramos.

¿Será la composición de la foto? ¿Será el perfil hierático y hercúleo del líder de Vox, Santiago Abascal? ¿Será la mirada de la propia Olona, a caballo entre la admiración y la sumisión? ¿O será el machismo inherente a esa imagen, con la mujer en segundo plano?

No, nada de eso. Lo que ha despertado el interés de buena parte de la legión tuitera es la enorme falta de ortografía que acompaña a la imagen: Olona no pone la tilde, el acento (lo pone en otras cosas, por ejemplo en criminalizar a los inmigrantes) en él, pronombre de la tercera persona del singular masculino que en la lengua española va acentuado siempre, porque si no sería un artículo determinado, masculino también en este caso.

¿El qué?, dan ganas de preguntarle a Olona, que parece empeñada en dejarnos con la duda, aunque para eso tendría que haber puestos unos puntos suspensivos. O eso, o nos está invitando a que completemos una definición de Abascal, que también podría ser. Pero no, nos da que es una falta ortográfica como una catedral que no le está permitida a ningún alumno de la ESO. "Dos letras, una falta de ortografía", resume acertadamente un tuitero. No hay más preguntas, señoría.

Dos letras, una falta de ortografía. pic.twitter.com/uUIBhgAXPA — Carlos Rodríguez (@CarlosJRguez) August 29, 2020

Por cierto, antes de pasar a las mejores reacciones de los tuiteros, uno señala que este tuit de Olona recuerda muchísimo a otro que colgó Podemos hace un tiempo cuando Pablo Iglesias regresó a la actividad política tras su baja por paternidad. Apunta este tuitero el chaparrón de críticas, bastante justificadas en nuestra opinión, que se llevó la formación morada entonces.

Me recuerda tanto a esto que criticasteis... pic.twitter.com/Xi0WOv8zPF — Cuervo Ingenuo ???? ???? (@el_lingotazzo) August 28, 2020

Y ahora sí, recopilemos las reacciones más interesantes al tuit de Olona.

A lo mejor quiere decir "Europa League" y estamos hablando sin saber. — Con el 9 a la espalda (@_6d2_) August 29, 2020

Si hubiera puesto unos puntos suspensivos, por lo menos habría dado lugar a la duda... " EL... " (y rellene al gusto). — Carl OS (@Carl_OSdos) August 29, 2020

Entonces le faltan los puntos. Yo voto porque era una invitación a sus seguidores para que completaran una definición de Abascal. Yo propongo EL NAZI. — Carlos Rodríguez (@CarlosJRguez) August 29, 2020

Esos que sirven amar tanto a España y que vilipendian el español. — ???? Al ???????????????? (@Al_von_Loeches) August 29, 2020

El qué? Yo no puedo vivir con esta duda reconcomiéndome. — Santi (@santijcerdan) August 29, 2020

EL CHIRINGUITOS — ★Antidoto★ ????ANTIFA (@Yo_Soy_Asin) August 29, 2020