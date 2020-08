"He tenido que parar el coche. Máxima Difusión". Y en la imagen, un cartel indicador con el texto: "Centro Parálisis Cerebral Infanta Elena". Son los ingredientes que han hecho explotar la bomba en las redes sociales, que han vuelto a retomar con miles de tuits de repulsa o de defensa el debate sobre los límites del humor.

Su autor, el humorista y colaborador de Todo es Mentira Miguel Lago, publicó el tuit este domingo y al final tuvo que acabar borrándolo ante el aluvión de reacciones que desató, especialmente después de que la diputada ultraderechista Macarena Olona lo criticara en sus redes.

Posteriormente, Lago aseguró que era solamente una broma: "No busca ofensa. Solo risa tonta". Aún así acabó borrando los tuits: "No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute". Y añadió: "No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila. Besos a todos".

Acabo de borrar los tuits previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila. Besos a todos. — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

Posteriormente, él mismo colgó la captura de los tuits originales:

Queridos amigos ultras, la idea era que la fiesta fuera vuestra. Dejad de mandarme el pantallazo que ya dije que lo borraba para "salirme del grupo", además yo también lo tengo. pic.twitter.com/IWiRBRQAYu — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

En el recuerdo, otros ejemplos de humoristas que fueron linchados virtualmente, como Dani Mateo por su sketch sobre la bandera de España o Rober Bodegas con sus chistes sobre gitanos.

Una vez más, las redes se han convertido en un campo de batalla dialéctico entre los que defienden a Lago y los que lo atacan. Además, los propios tuiteros han analizado la polémica:

A lo mejor Miguel Lago no hizo un chiste sobre personas con discapacidad, sino sobre la Infanta, que es una persona perfectamente sana. O estáis insinuando que la Infanta tiene una discapacidad intelectual? Porque no es eso, verdad? — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) August 31, 2020

Para los ofendidos con Miguel Lago sobre los límites del sentido del humor????.

Añado que por un lado @SOYMIGUELLAGO hace mal en borrarlo porque los fascistas se ofendan y por otro lado los fascistas muy ofendidos menos por ej cuando se ríen a diario de Pablo Echenique. pic.twitter.com/GDVLU8Htt0 — ????️‍????????Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳????????????️‍???? (@dsegoviaatienza) August 31, 2020

Están linchando a Miguel Lago por el viejo chiste del "centro de parálisis cerebral Infanta Elena". Ese nombre lleva haciendo gracia desde el día que lo fundaron. Y no se ríe de la gente con parálisis cerebral, sino de la infanta. Luego dirán que son políticamente incorrectos... — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) August 31, 2020

La mayoría de ofendiditos con el chiste de Miguel Lago y la Infanta Elena se han burlado de Echenique y su enfermedad, y algunos constantemente. Cuidadito con permitirles lecciones morales a cierta gentuza. pic.twitter.com/jwTaGVg6Qb — Antonio (@AntonioSVQ91) August 31, 2020

Miguel Lago y la foto en el Infanta Elena. La comedia no está en la foto sino en ver la ofensa cateta de los que luego se pasan por Telegram memes de Echenique. pic.twitter.com/5xjW7JeHNl — Santi Liébana (@SantiLiebanaR) August 31, 2020

Este es Miguel Lago, el Wyoming millenial. Ya ha borrado el vídeo. La izquierda española chistes sobre la parálisis cerebral, la Infanta Elena e Irene Villa saben muchos. Sobre Otegi, la caja B de Podemos o el islam saben menos. pic.twitter.com/EvIIpJjDSw — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) August 30, 2020

La Infanta Elena después de ver en tuiter cómo los fachitas linchan a Miguel Lago por su vídeo pic.twitter.com/3PNHypky33 — le frère ???? (@Lfrre) August 31, 2020

NO, Miguel Lago, eso no es humor!!! https://t.co/b0kQZhFIlF — Más Madera (@MasMaderaaa) August 30, 2020

-Me encanta el humor políticamente y moralmente incorrecto

-Ya

-¿El meme de Echenique como Robocop? Buenísimo

-ok

-¿Y el de Pablo Iglesias como El Jorobado de Notre Dame? Un 10

-¿Y el chiste Miguel Lago sobre la Infanta Elena ?

-Una ofensa y una falta de respeto ARRIBA ESPAÑA???????? — Bat-uitero ???????? #TodosConAitor (@Bat_uitero) August 31, 2020

Miguel Lago haciendo un chiste sobre la infanta Elena, la monguer. *Tuiteros con ???????? pic.twitter.com/7MCi17m7Mk — HATEUNICORNS (@Blackisakolor) August 31, 2020

Los ofendidos por el video de Miguel Lago son los mismos que hacen chistes sobre Echenique en silla de ruedas? pic.twitter.com/rS7hgt5OZA — AsilVestraOಠ???? (@Asil_Vestra0) August 31, 2020

Estáis criticando a Miguel Lago por hacer un chiste de mierda que se ha hecho aquí un millón de veces. Sois muy tontos, de verdad. Pero mucho — Clau (@_QueNoSoyYo) August 31, 2020

Acabo de ver la polémica que se está liando con el humorista Miguel Lago por un chiste porque hoy no hay quien me duerma. Y en lo concerniente a temas de humor, mi guía siempre será Michael Scott. pic.twitter.com/NFEHVgVPJK — María García (@marirecetillas) August 30, 2020

La bromita de Miguel Lago es de mal gusto. De acuerdo. Pero que muchos ofendidos no paráis de bromear sobre Echenique. Hipócritas. — LOBO (@AlexLobo990) August 31, 2020