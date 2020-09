Con el pretexto de que la movilidad sostenible llegue a un total de 15 distritos de la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid presentó este lunes un nuevo servicio de bicicletas eléctricas que funcionan sin base fija y llamado BiciMad Go. La flota está formada por más de 400 dispositivos y la mitad están disponibles desde este mismo martes, ahora bien, no es oro todo lo que reluce.

La tarifa que deben abonar los usuarios que pretendan tener acceso a estas bicicletas ascenderá hasta los 5,8 euros la media hora, mientras que las bicicletas tradicionales de BiciMad tenían un precio de 0,5 euros por 30 minutos. Esta cuestión ha provocado una lluvia de críticas al Ayuntamiento, emitidas por los miembros de la oposición y por usuarios del transporte público municipal.

???? La @EMTmadrid lanza @BiciMAD Go, el nuevo servicio de bicicletas eléctricas sin base fija.

La concejal y portavoz de Mas Madrid en el consistorio de la capital Rita Maestre ha hecho hincapié en la cuestión: "¿Quién va a pagar 19 céntimos por un minuto o, lo que es lo mismo, 5,8 euros por media hora? Es el precio de Bicimad Go por usar sus bicis fuera del ámbito de Bicimad. Es decir, es el precio para los vecinos de Usera, Vallecas o Moratalaz. Los más golpeados por la desigualdad", se ha preguntado en un hilo de Twitter.

La movilidad sostenible no puede ser marketing: es una necesidad urgente. #Hilo

BiciMad Go: 5,8 la hora.

Almeida presenta ayer BiciMAD Go.

Así no se favorece la movilidad ciclista ni se responde a la demanda de los barrios. Estos precios van a hacer totalmente inútiles la puesta en marcha de Bicimad Go en los distritos exteriores a la M-30.

¿Quién va a pagar 19 céntimos por un minuto o, lo que es lo mismo, 5,8 euros por media hora? Es el precio de Bicimad Go por usar sus bicis fuera del ámbito de Bicimad. Es decir, es el precio para los vecinos de Usera, Vallecas o Moratalaz. Los más golpeados por la desigualdad.

Aunque esta no ha sido la única crítica a los precios del servicio.

Ya estamos anunciando a Bombo y platillo con nombres en inglés las nuevas bicis free floating de BiciMad Go para que todos los madrileños disfrutéis #enjoy de la joy de ir en bicicleta a precio de carsharing (veinte céntimos el minuto)

-Usted no me conoce, Alcalde.

-No hay narices a sacar unas bicis municipales que salgan más caras que alquilar un coche.

No hace falta crear Bicimad Go, hace falta mejorar y extender el Bicimad que ya tenemos.

Esto es un puto despropósito.

30min BiciMad = 0'5€

30min BiciMad Go = 6€

Luego la gente no lo usará, habrá que quitarlas porque claro la gente no las usa, y al final (no) sorpresa la solución era el coche. Volvemos a la casilla de salida vía sociopatía. https://t.co/TVUJpWI8Pp

— Santiago R. Bedate ???? (@SantiBedate) September 1, 2020