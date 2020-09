Madrid sigue a lo suyo con el coronavirus. Mientras la comunidad sigue con cifras alarmantes de contagios y fallecidos, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se dedica a hacerse la víctima cuando le exponen las cifras.

Pero eso no es todo, también se dedica a privatizar servicios médicos y a convocar a cientos de profesores juntos para hacerse pruebas serológicas, que no sirven de mucho, y encima pasándose la protección de datos por el arco del triunfo. Un plan sin fisuras.

¿Podría ser peor? Estamos hablando de Isabel Díaz Ayuso, claro que puede ser peor. Lo último de todo ha sido una declaración que no sabemos si va a tranquilizar mucho a los padres. Atención, ahí va: "Es probable que prácticamente todos los niños se contagien del coronavirus a lo largo del curso".

Una increíble 'digievolución' si tenemos en cuenta que hace unos días prometía una vuelta segura a los colegios y afirmaba que los colegios iban a van a ser "los lugares más seguros".

Lo que dijo Ayuso hace una semana vs lo que dice hoy. pic.twitter.com/Bd79stflPO

a

- Ayuso, ¿puedes decir algo para tranquilizar a los padres ante la vuelta de los niños al cole? - SE VAN A CONTAGIAR TODOS. - ayuso por favor - NI DESAYUNANDO PIZZA SE VAN A PONER BUENOS - AYUSO, PARA - POBRES NIÑOS - AYUSO JODER ME CAGO EN DIOS - NI UN NIÑO VIVO VA A QUEDAR.

QUE NO PANDA EL CÚNICO

"Muchos van a morir, pero mi sueño siempre ha sido hacer un tributo a Los Juegos del Hambre, así que no me quitéis la ilusión, que con lo de las pizzas me ha salido regulinchis". https://t.co/1aiqM7G9Mw

— Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) September 2, 2020