El calvario de Olatz: cuando te diagnostican tarde un cáncer en plena pandemia

Este hilo de Twitter hilvana una tragedia. La que vive en primera persona la periodista Olatz Vázquez, de 26 años, a quien el pasado 9 de junio diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal en estadio IV. Un resultado infausto que llegó muy tarde, demasiado.

La COVID-19 ha hecho muchísimo daño a otras enfermedades; a su detección, a su seguimiento y a su curación. Abro hilo. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) August 21, 2020

Olatz siente dolor en su abdomen. Un dolor que no remite y que le hace ir al médico en busca de una solución. La respuesta que recibe es que no era nada grave, que probablemente sería cuestión de una celiaquía, una gastritis o una úlcera. Pero no. Ella sabía que lo que sentía era algo peor.

Febrero de 2020. Pido la baja. Me traslado a Euskadi, mi comunidad autónoma. Necesito saber qué es lo que me estaba pasando. Analítica: un poco de anemia y la B-12 baja. Nada relevante. O por lo menos no para los médicos que me atendían. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) August 21, 2020

El periplo hospitalario acaba de comenzar. Tras una analítica, los médicos le dicen que le han detectado un poco de anemia. Y poco más. Sobra decir que la coyuntura no ayuda a Olatz. La pandemia pone en jaque los recursos médicos de todos los centros sanitarios y su dolencia pasa a un segundo plano. Sus pruebas se retrasan. El calvario de Olatz no ha hecho más que empezar. El 24 de abril le dan hora para una gastroscopia que más se pospone al 9 de junio.

20 de marzo de 2020. Suena el teléfono: "Debido a la alerta sanitaria hemos decidido retrasar tu gastroscopia al 9 de junio". Les pido que reconsideren mi caso. Su respuesta: "Olatz, no te preocupes, hemos estudiado tu historial clínico y tú no tienes nada grave". — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) August 21, 2020

Los resultados de la gastroscopia no hicieron más que constatar la triste certeza de Olatz. Aquello que sentía era algo más que una mera úlcera; habían encontrado "varias úlceras tumorizadas" en su estómago.

Le pregunto si tengo cáncer. Me dice que hay que esperar a los resultados de la biopsia, pero que "su aspecto no era bueno". "Me dijisteis que era joven y que no tenía nada grave". Baja la mirada. Salgo de la consulta. Me caigo al suelo. Grito. Lloro. Rabia, impotencia, dolor. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) August 21, 2020

Olatz se rompe. "Rabia, impotencia, dolor". Así describe lo que sintió cuando el diagnóstico que ya intuía se formalizó. Olatz termina su relato apelando a que no nos olvidemos del cáncer: "La COVID-19 está ahí, pero el cáncer también". Sólo así conseguiremos que nadie pase por lo que ha pasado Olatz.