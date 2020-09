Una nueva polémica con respecto al terrorismo ha incendiado Twitter. Esta vez ha sido un cartel promocional de la serie Patria (basada en el exitoso libro homónimo de Fernando Aramburu sobre el terrorismo de ETA y sus consecuencias) publicado por HBO en sus redes sociales el que ha despertado un aluvión de críticas. Tantas que se ha lanzado una campaña que bajo la etiqueta #CancelaHBO pide a la legión tuitera que se den de baja de la plataforma televisiva.

No son pocos los tuiteros que se han sentido ofendidos por un póster que, a su entender, equipara el sufrimiento de las víctimas de ETA y sus familiares con el de los presos de la banda terrorista y su entorno. Hay otros en cambio que no lo ven así. El debate, como podrán imaginar está caldeado en las redes sociales.

Ya han visto el cartel al principio de este texto. Juzguen ustedes mismos.

Como han podido comprobar, son dos imágenes unidas en un mismo cartel bajo el lema "Todos somos parte de esta historia". La novela, de hecho, cuenta la historia de dos familias: la de un hombre asesinado por ETA y la de su verdugo, un etarra que termina por no encontrarle demasiado sentido a lo que hizo.

Las reacciones han sido de todo tipo: sensatas y ecuánimes, ya fueran a favor o en contra, pero también algunas incendiarias, cuyo último objetivo es atizar el fuego de la polémica. De esta disparidad de posturas traemos aquí dos que son críticas con el cartel, pero que evidencian dos maneras de ejercer esa crítica, de ser y estar, en definitiva. Una es la de Fernando Aramburu, autor de la novela 'Patria' y otra es la del PP y Vox. El PP, definitivamente, debería cambiar su nombre de Partido Popular a Partido de la Polémica. Eso sí, mantendría al menos sus siglas.

A Aramburu no le gusta el cartel, aunque no dijo nada cuando ayer, martes, subió a sus redes sociales una foto del mismo, en la plaza de Callao de Madrid acompañada de la frase 'Madrid, hoy, ahora'. Sin más. Hoy sí que ha dicho en su blog y en su cuenta de Twitter que el cartel es un "desacierto". El escritor aporta argumentos a su crítica, sin ruido ni estridencias. Califica de "desacierto" el cartel porque "incumple con no perder de vista el dolor de las víctimas" y recuerda que, "a diferencia de numerosos opinantes precipitados", ya ha visto los ocho capítulos de la serie y hay en dichos episodios "una o dos secuencias que chirrían". "Pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir", concluye.

Mi opinión. Déjate de rosas : SOBRE EL CARTEL DE HBO https://t.co/TfNcckTi1f — Fernando Aramburu (@FernandoArambur) September 2, 2020

Y luego está la reacción del PP, Ciudadanos y Vox, la derecha española en suma. La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, ha reclamado este miércoles a HBO que retire el cartel porque considera que equipara a víctimas y verdugos y humilla a las víctimas de ETA. "Pedimos la retirada de este cartel, que falta a la verdad, blanquea el discurso de ETA, equipara a víctimas con verdugos y humilla a los asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados por la banda", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Pedimos la retirada de este cartel, que falta a la verdad, blanquea el discurso de ETA, equipara a víctimas con verdugos y humilla a los asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados por la banda. #PatriaHBO pic.twitter.com/UADHm8ZjNO — Ana Beltrán (@abeltran_ana) September 2, 2020

"Este cartel es una vergüenza y un insulto", ha escrito en la misma red social el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal.

Ese cartel es una vergüenza y un insulto. @HBO_ES https://t.co/4H5WmwiRlP — Iñaki Oyarzabal (@InakiOyarzabal) September 1, 2020



La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha dicho que el cartel le da "asco" por hacer "historia sin olvidar quienes fueron víctimas y quienes verdugos".

Unos muertos y otros vivos, si hacemos historia sin olvidar quienes fueron víctimas y quienes verdugos. #asco https://t.co/NLoi74UkHX — Andrea Levy (@ALevySoler) September 1, 2020

Las críticas han llegado también desde Vox y Ciudadanos. Para la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, es un "cartel patrocinado por Bildu y el PNV".

Desde Ciudadanos, su portavoz Melisa Rodríguez también ha denunciado que se iguale a víctimas y verdugos: "Es destrozar la historia y este cartel es muestra de eso". La responsable de Cultura, Marta Rivera, ha confiado en que la serie se parezca a la "maravillosa" novela y no al "lamentable" cartel. "El cartel es una basura indigna de la historia que cuenta 'Patria'. De la historia de casi 1.000 muertos", ha dicho.

¡Pero unos son VÍCTIMAS y otros VERDUGOS! Igualarlos es destrozar la historia y este cartel es muestra de eso.#PatriaHBO https://t.co/Ypp8PG7ZyY — Melisa Rodríguez (@MelisaRguezH) September 2, 2020

También se ha subido al carro de la polémica Rosa Díez. Pero ésta juega aparte. Vean su tuit.

Así se promociona "Patria"en HBO: lavando la historia de ETA y de los verdugos. La larga mano de Bildu apoyada en el hombro de Sánchez... Qué vergüenza y cuanta dolorosa humillación a las víctimas... pic.twitter.com/9fixUVMYCH — Rosa Díez (@rosadiezglez) September 2, 2020

Comparen el discurso de Aramburu con algunos de nuestros representantes patrios de la derecha. El día y la noche.

El debate se ha trasladado a Twitter. Muchos se suman a la teoría de la equidistancia; unos señalan que HBO es poco menos que una sucursal de la ya desaparecida ETA; otros dicen que es desafortunado, pero que no es para tanto. Y los hay que no lo ven tan mal; incluso algunos se preguntan si los que critican tanto el cartel se han leído la novela de Aramburu.

En fin, que les dejamos un surtido de reacciones.

La extrema derecha ha lanzado la campaña #CancelaHBO porque creen que "Patria", la serie sobre el libro homónimo de Fernando Aramburu, es "pro etarra". No han abierto un libro en su vida. — PabloMM (@pablom_m) September 2, 2020

La carta de los expresidentes y las reacciones al cartel de la serie de HBO sobre 'Patria' sospecho que dan la medida exacta de lo que cabe esperar de la ley de Memoria Democrática que está preparando la vicepresidenta. — Pedro Vallín (@pvallin) September 2, 2020

Los que están detrás de #CancelaHBO y la retirada de "Patria" son los que van de liberales y políticamente incorrectos. La realidad: casposos de derecha reaccionaria de siempre. — Edu Galán (@edugalan) September 2, 2020

A Medem se la armaron por un montaje paralelo. A Patria por una pantalla partida. No sé si son fachas, pero está claro que no les gusta ni Eisenstein ni De Palma. — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) September 2, 2020

El caso del cartel HBO de "Patria" ejemplifica en todo caso la deriva cínica del marketing actual en la llamada economía de la atención: hacer ruido, que se hable aunque sea para indignar. En política se llama guerra cultural. No es épica de las ideas: es negocio, es clientelismo — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) September 2, 2020