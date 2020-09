Bueno, pues ya está, se acabaron las vacaciones...

Septiembre, el Álex Ubago de los meses. — Kim Jong-un (@norcoreano) September 1, 2020



Es hora de volver a la realidad. La realidad de este 2020, que parece sacado de un mal sueño...

El milagro de 2020 no va a ser que lo acabemos vivos, sino que lo acabemos cuerdos. — Cricri (@buttercri) August 31, 2020

Este año el arranque de septiembre ha caído en agosto. 2020 es retorcido hasta para eso. — gerardo tecé (@gerardotc) August 31, 2020

Wake me up when 2020 ends. — Olalá de fua (@olaladefua) August 31, 2020

Una foto de enero 2020 antes de saber lo que vendría. pic.twitter.com/VU5LOAnpSF — Íñigo Rodríguez (@VanMaddle1) August 31, 2020

Desde que Sabina se metió aquella hostia en el Palacio de los Deportes todo ha ido a peor. — Dios (@diostuitero) August 31, 2020

La realidad de que seguimos sufriendo una pandemia mundial que sólo nos ha traído cosas malas.

Frases que creíamos que íbamos a decir en 2020:

- Voy a coger mi coche volador. Frases que decimos en 2020:

-¡Hostia, la mascarilla! — Cricri (@buttercri) September 1, 2020

Fui a donar sangre y me preguntaron cuántos encuentros sexuales he tenido este año, uno va a donar con buenas intenciones, y sale humillado. — Danie Zabala (@daniezabalac) August 30, 2020

Tutorial con el mejor saludo para evitar rebrotes

pic.twitter.com/6fQcGA33sI — JJ Vaquero (@VaqueroEH) September 1, 2020

Bueno, casi...

Ha tenido que venir una pandemia mundial para que los códigos QR valgan para algo. — Von Speek (@VonSpeek) September 2, 2020

Los contagios no han parado de subir este verano, así que algo habremos hecho mal

A la izquierda la distancia que tengo con mi familia, a la derecha la que tengo con mis amigos. pic.twitter.com/vdmNLcZdv5 — Torren (@Torren__) September 3, 2020

— Su PCR es negativa pero debe mantener el aislamiento hasta…

— pic.twitter.com/1scjt92nWM — Bobo (@Boborodada) September 1, 2020

Y a los problemas de la pandemia, cada uno tiene que sumar su propia historia personal, que no suele ser poco...

Elena de Borbón denuncia la desaparición de su padre: https://t.co/k3NVTPwJMI pic.twitter.com/XaK3hr9cUi — El Mundo Today (@elmundotoday) August 31, 2020

Y luego la vuelta al cole... Madre mía la vuelta al cole

-¿A que afrontas la vuelta al cole con ilusión? pic.twitter.com/zPoEEFEbxx — En casa me lo sabía (@envozalta_libro) August 31, 2020

La cosa es que nos ha pillado por sorpresa

Esto de la vuelta al cole y el coronavirus ha pillado a todo el mundo por sorpresa. ¿Quién iba a imaginarse que las clases empezarían en septiembre? — Serthand (@Serthand) September 2, 2020

Pobres niños... Y pobres profesores...

- Le he explicado a mi hija todo lo que no debe hacer en la vuelta al cole.

- Mi hija: pic.twitter.com/H2rui308cg — Concejala D Festejos (@Concejajala) September 4, 2020

Es una putada que Pablo Casado no sea presidente, porque organizaría muy bien la vuelta al cole. Un máster para cada niño sin pisar el aula y solucionao. — gerardo tecé (@gerardotc) August 31, 2020

Cuidado porque que se está hablando hasta de Erasmus online. El acabose

Erasmus online: tu madre tocándote a la puerta a las cuatro de la mañana con acento francés, una botella de Jäger y un kebab. — Kim Jong-un (@norcoreano) September 1, 2020

De los creadores de 'hamburguesa vegana', 'chorizo light' y 'Aeropuerto de Granada-Jaén' llega 'Erasmus online'.https://t.co/VsPnsltd71 — Kim Jong-un (@norcoreano) September 1, 2020

Y por si fuera poco lo que nos lleva deparándonos este 2020, resulta que ahora no podemos atenernos ni a las leyes físicas que conocíamos...

El 2020 fue un año buenísimo. https://t.co/DL9si5ru0J pic.twitter.com/qnqzN3djo2 — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) September 2, 2020

Mi madre: "Eso es del móvil" https://t.co/qxTs9EBrk3 — Olalá de fua (@olaladefua) September 2, 2020

Científicos sintonizan Radio María. https://t.co/1jsImRd8YN — Aquel Coche (@Aquel_Coche) September 2, 2020

Pero aún peor que eso: Ayuso sigue al frente de la Comunidad de Madrid

- Como llevas lo de la pandemia?

- HOSTIA, LA PANDEMIA !!! pic.twitter.com/23Ps1nxYhl — Zalatoy (@zalatoy) September 2, 2020

Porque sí, hay cosas peores que una pandemia mundial: una pandemia mundial y que Ayuso sea la presidenta de tu comunidad

Lo bueno de tener a Díaz Ayuso de Presidenta es que el coronavirus solo es lo segundo que más nos preocupa en Madrid. — Dani Bordas (@DaniBordas) September 2, 2020

Lo bueno es que Díaz Ayuso no tiene acceso al maletín nuclear de la Comunidad de Madrid. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) September 2, 2020

Ayuso está haciendo bueno a Joe Quimby. — La R es secreto. (@LaRessecreto) September 2, 2020

El Madrid de Isabel Díaz Ayuso sigue liderando todas las cifras del coronavirus: de contagios, de presión asistencial, de hospitaciones, de muertes...

No entiendo cómo Madrid va a abrir los colegios con distritos que tienen una incidencia a dos semanas por encima de 900. En Alemania se imponen automáticamente confinamiento o restricciones de movilidad a las zonas donde la incidencia supera el nivel 100. pic.twitter.com/X57g8dGHey — Principia Marsupia (@pmarsupia) September 2, 2020

Propongo cambiar el nombre oficial de la comunidad de Madrid y llamarla 'La Zona'. — Pedro Vallín (@pvallin) September 2, 2020

Lo de Ayuso durante esta pandemia no tiene parangón. Recordemos brevemente su currículum en esta crisis: tuvo el escándalo de las residencias de ancianos, después lo de los escolares alimentándose durante semanas con comida rápida, el lío de su apartamento de lujo, y suma y sigue...

La gestión de Ayuso de la pandemia en un GIF... pic.twitter.com/PFRa5jM5ls — El Majara de Turno (@majara0) September 2, 2020

La prensa amiga ya no sabe como hacer para defenderla y empezamos a sospechar que se han pasado directamente a las drogas

'Libertad Digital'; el 'El Mundo Today' de los fachas. pic.twitter.com/IsyBTHtnri — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) September 1, 2020

Muy bien la prensa mainstream, como siempre....

La gestión de Díaz Ayuso vista por la prensa europea vs la gestión de Díaz Ayuso vista por la prensa ejjpañola... ????????‍♀️ pic.twitter.com/YDuBqbxXy9 — Protestona ???? (@protestona1) September 3, 2020

Ni rastro del caos de Madrid en las portadas de los diarios conservadores, supongo que será por falta de rastreadores. Eso sí, tienen espacio para atacar al gobierno, El Mundo con los asesores de Irene Montero y La Razón con los de Salvador Illa. Qué casualidad ???? pic.twitter.com/jomwMJAkLW — Diego FS (@DiegoFSRB) September 3, 2020

Ningún periódico, ni el "gran" Alsina, ni el "prestigioso" Valles dedican un solo segundo a la gestión de Ayuso.. Presidenta de la Comunidad con más incidencia del Coronavirus en Europa????????

Debe ser casualidad porque como todo el mundo sabe son super rigurosos e independientes.. — Sayonara (@Sayo_cab75) September 3, 2020

Como decimos, lo de Ayuso sigue. Esta semana comenzó haciéndose la víctima cuando Fernando Simón explicó fríamente los datos de Madrid. Habló de "ensañamiento".

¿Quién se ensaña con Madrid, Ayuso? https://t.co/qkbAJBt3sR — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) September 2, 2020

Una semana más y Ayuso saldrá a decir que la gente se contagia para hacerla quedar mal. — El Jueves (@eljueves) September 1, 2020

Las cifras no mienten: la gestión que Fernando Simón, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Willy Toledo y Bildu están haciendo de la sanidad madrileña es nefasta. — gerardo tecé (@gerardotc) September 1, 2020

Después la Comunidad montó un pifostio convocando a miles profesores a la vez para hacerse pruebas. En medio de una pandemia no se les ocurrió mejor idea que juntar a miles de personas que van a estar en contacto con decenas de miles de niños, en unas colas que... bueno todos las hemos visto.

La cola de los profesores provocada por Ayuso ya es la segunda obra humana visible desde el espacio. — Jonh mamón (@Jonh_mamon) September 2, 2020

Cuando vieron el Cristo que habían formado, ¿qué hicieron? Culpar a los profesores, claro.

Todos los maestros se han presentado a la vez en el mismo sitio no porque les haya citado la Comunidad, sino porque querían provocar el caos aposta. Es que ni Donald Trump supera a Díaz Ayuso. https://t.co/hjohPRRSXF — Quique Peinado (@quiquepeinado) September 2, 2020

Al final se acabó mandándoles para casa. Maravilla

Pretendía ser el ejemplo de gestión y achacaba los errores al Gobierno central. https://t.co/zeHzRqJXyP — Fernando Garea (@Fgarea) September 2, 2020

Todo ello, además, con una empresa privada de por medio y con un lío con los datos de los profesores...

Se abre el telón. Aparece Díaz Ayuso. Se privatiza el telón. — Xose Morais (@XoseMorais) September 2, 2020

La tensión sexual entre Ayuso y un servicio público sin privatizar. — Gema MJ (@gmaemejota) August 31, 2020

Pero es que hay más: después de decir por activa y por pasiva que la vuelta al cole sería segura, el otro día Ayuso salió en una entrevista asegurando que "es probable que prácticamente todos los niños se contagien del coronavirus a lo largo del curso".

La verdad es que es una tranquilidad tremenda tenerla al mando. https://t.co/6LbvOLZQco — Quique Peinado (@quiquepeinado) September 2, 2020

*Ayuso:

-La vuelta al colegio será muy segura. *También Ayuso: pic.twitter.com/Aji5ZMyKkX — En casa me lo sabía (@envozalta_libro) September 2, 2020

*Ayuso:

La vuelta al cole va a ser segura. *Ayuso también:

Porque seguro que nos contagiamos todos JAJAJA pic.twitter.com/t6MyTlYGF1 — En casa me lo sabía (@envozalta_libro) September 2, 2020

Una auténtica crack

EL QUE NO ESTÉ CONTAGIAO QUE SE CONTAGIE Y AL LORO pic.twitter.com/mmotQ66A3W — gerardo tecé (@gerardotc) September 2, 2020

Atentos a Ayuso, ya debe estar apunto de hacer otra estupidez. pic.twitter.com/UN60Z94q8M — Doctor Jekyll (@bicicletagris) September 2, 2020

Este viernes, con las cifras por las nubes, Madrid ha anunciado medidas "dolorosísimas": la limitación de diez personas en las reuniones, la prohibición de los bailes en las bodas o marcar una distancia de 1,5 metros entre las sillas de los establecimientos de hostelería. Medidas más suaves que las que tienen otras comunidades...

Madrileños tras escuchar las "novedades" que ha anunciado hoy el Consejero de Sanidad de Ayuso. pic.twitter.com/pajUIIasCO — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) September 4, 2020

3.077 nuevos contagios en Madrid, ayuso ya trae refuerzos para combatir la pandemia. pic.twitter.com/DJ1RzVTI0o — No Soy Del PP ????????️‍???? (@elpadrecorajede) September 3, 2020

En serio, ¿lo de Ayuso es verdad o es todo un sueño de Resines?

A Ayuso hay que encerrarla en un psiquiátrico para evitar que haga más daño a los demás y a si misma. — Alice N.Normalitat ????‍♀️????????‍♀️ (@Comunase) September 2, 2020

Cuando creo que he dicho una tontería, escucho a Ayuso y se me pasa. — Cricri (@buttercri) September 4, 2020

La pregunta no es si alguien lo haría mejor, la pregunta es si hay alguien que pudiera hacerlo peor...

La estatua de cera de Marichalar. pic.twitter.com/Mh9PaB0Z66 — Trotalindes (@_lua_titan_) September 2, 2020

Un reloj parado, que acierta la hora dos veces al día — Andres Rubio (@Andrresrubio) September 2, 2020

Un saco de patatas

Un ventilador sin aspas

Un correquetecaga y una levita

Un teléfono antiguo sin cables

Un triciclo sin ruedas

Un coche desguazado

Un pentium 2 a 400 MHz

Una batamanta con agujeros

Un colador roto

El diario La Razón y similares en formato físico. — Ana W. Tiberio (@AwTiberio) September 3, 2020

Una inanimada barra de carbono pic.twitter.com/GLjPjPGpTJ — Jordi Sebastià (@JordiSebasti2) September 2, 2020

¿Y dónde está la oposición en Madrid, que no la vemos?

A ver si Gabilondo utiliza Internet Explorer y estamos criticando sin saber. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) September 2, 2020

Ángel Gabilondo haciendo oposición pic.twitter.com/iVmTojUVAl — Carl Winslow (@CarlWinslou) September 3, 2020

La mejor definición que he visto de Ángel Gabilondo. pic.twitter.com/0j7ZEfImT6 — Javier Durán (@tortondo) September 2, 2020

Igual Ángel Gabilondo está apretando fuerte los puñitos en su casa y estamos criticando sin saber. — Apróstata????????‍☠️✂️???? (@haprostata) September 2, 2020

Esta semana al menos hemos tenido alguna noticia buena: los Franco tendrán que devolver el Pazo de Meirás. Una jueza ha dictaminado que este es propiedad del Estado

Desalojada una familia de okupas que llevaba tropecientos años encalomada en un inmueble propiedad de todos los españoles...???? pic.twitter.com/mUehNZb2NH — Protestona ???? (@protestona1) September 2, 2020

Para que los Franco devuelvan todo lo que robaron, hay que ir pazo a pazo. — Hank Solo (@Hank_Solo) September 2, 2020

A ver si esta mañana en Telecinco hablan de los okupas del Pazo de Meirás. — Moe de Triana (@moedetriana) September 3, 2020

Bueno, y también está lo de Hermann Tertsch, que siempre alegra verle aflojando pasta...

Pablo Iglesias avalando un préstamo personal mostrando una foto de Hermano Tertsch. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) September 3, 2020

Hermann Tertsch es el Cofidis de Pablo Iglesias. — Dios de la Panceta ???? (@PancetaDios) September 3, 2020

Pero claro, luego tenemos lo de los expresidentes apoyando a Rodolfo Martín Villa. Una de arena y otra...

Dice Felipe González q él pone la mano en la cal por Martín Villa — VidALeT (@VidALieNs) September 2, 2020

¿Y Casado? Pues a lo suyo...

¿Y la ultraderecha? Pues también...

Hay un método infalible para saber si una noticia publicada por la ultraderecha es un bulo. Siempre es un bulo. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) September 3, 2020

Para terminar, entre otras noticias de la semana, parece que se puede avecinar una fusión entre Caixabank y Bankia

Un Gobierno de derechas "nacionalizó" un banco y un Gobierno de izquierdas "privatiza" el banco. — Fernando Garea (@Fgarea) September 4, 2020

A la posible fusión de CaixaBank y Bankia no la van a llamar "OS VAMOS A FREÍR A COMISIONES" porque queda un poquito largo. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) September 4, 2020

Ocho años después, seguimos sin recuperar la inmensa mayoría de los más de 20.000 millones que el FROB inyectó a Bankia. Y ahora, anuncian su "fusión" con CaixaBank. Otro adiós a la banca pública. Otra tomadura de pelo a los ciudadanos. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) September 3, 2020

En el tema Bankia-CaixaBank, la palabra "fusión" parece un eufemismo de "tocomocho". — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 4, 2020

Yo en el proceso de fusión de Bankia y CaixaBank solo espero que triunfe el amor. — TeMaPiCo (@temapico) September 3, 2020

En fin. Al menos este año aprenderemos alguna cosa

En la vida hay que aprender 3 cosas; a valorarte, Inglés y Excel. — José. (@josesalcedomeza) August 29, 2020

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Cuando sueñas que te están persiguiendo para matarte y tú intentas huir. pic.twitter.com/pmeFRZEQbM — Antoñanzas (@Serjfield) August 30, 2020

El Rey no es un ladrón, a Elena no le falta una patatina pal kilo, Leticia se casó por amor, las infantas no dan vergüenza ajena, Sofía ama su marido, Cristina firmaba sin saber que estaba robando, en la familia Real no se droga nadie, trabajan todos mucho y Froilán aprobó todas. — Galleto Fontanedo???? (@Coponnnn) August 31, 2020

Cuando tiendes la ropa y te vas quedando sin espacio en el tendedero. pic.twitter.com/HZqr7LFxug — Nydia con ene (@nyconene) September 4, 2020

cuándo hacías la portada del cuaderno pic.twitter.com/IKmvqWpOEx — Pablo. ???????? (@PM1O__) September 4, 2020

"Este porro no sube"

5 minutos después... pic.twitter.com/XYNGT8vc34 — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) August 30, 2020

Que dice Rocío de Meer con apellido holandés, Hermann Tertsch con apellido alemán, Ortega Smith de madre argentina con ascendencia inglesa e italiana o el camerunés Bertrand Ndongo que el multiculturalismo es un estercolero. Shhh no les digáis nada, a ver si se dan cuenta solos. — Gema MJ (@gmaemejota) August 29, 2020

Las usaron con el pescado y nos pareció bien, las encontramos adecuadas para el pulpo, probaron con las pizzas y solo unos pocos levantamos la voz, AHORA YA ES TARDE, Y SOIS CÓMPLICES. pic.twitter.com/PUehYfEVsI — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) August 24, 2020

De camino a casa de tu madre para devolverle los tuppers. pic.twitter.com/Fr9KKNtrg3 — SR.VEGETAL (@mejorchef) August 31, 2020

mi camiseta:

demasiado sucia para el armario

demasiado limpia para la lavadora

Bienvenida al limbo de la silla — pablo alvarez (@sussooss) September 2, 2020