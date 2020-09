La sensación cuando Ayuso toma la palabra es de que algo puede ocurrir. Como cuando Messi caracolea a tres cuartos del área grande y se hace el silencio en el estadio. Lo inminente sobrevuela y parece que todo se detiene. Algo así sucede, como decimos, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid hace uso de la palabra. Conviene estar atentos porque en cualquier momento puede saltar la liebre. La incoherencia, el entuerto o el sinsentido parecen perseguirle. No fue una excepción la noche de ayer. Durante su entrevista en La Sexta Noche dejó alguna que otra perla que, como no podía ser de otra manera, no pasaron desapercibidas para la parroquia tuitera. Allá van algunas:

"En solo 3 minutos, 4 mentiras": enredos, falsedades y algún que otro dislate de Ayuso en La Sexta Noche

- 11.000 profesores... Not Found.

- Aulas prefabricadas... Not Found.

- 70.000 tablets... Not Found.

- 1.000 rastreadores... Not Found.

- Refuerzo de Primaria... Not Found.

- Gobierno de Ayuso... Not Found.

- 1.000 rastreadores... Not Found.

- Victimismo y sectarismo... A TOPE.

— Miguel Montejo #SaldremosEnComún (@miguelmontejo74) September 5, 2020