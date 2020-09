"Hoy Nina Varsavsky y nuestros hijos y yo nos vamos a vivir a Berlín hasta que pase la pandemia" [...] "Hemos elegido Berlín porque el gobierno alemán ha hecho una tarea brillante para lograr el balance justo entre pocos casos y muertes y salvar la economía. Aquí hemos tenido unas 44 mil muertes y hemos destrozado la economía". Es el mensaje con el que el empresario y millonario Martin Varsavsky, fundador de Jazztel y Ya.com, anunció este domingo que se va de España.

Los que dicen que la segunda ola trae casos pero no muertes se equivocan. No se puede tener 10 mil casos detectados diarios y no tener muertes. Es un tema de retraso entre contagios y muertes. La solución es obvia. Basta de reuniones familiares y marcha.

