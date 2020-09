Los 'turitrabajadores', un nuevo concepto para "no llamar a la explotación laboral por su nombre"

Un artículo publicado en el diario El País ha generado mucha polémica en redes sociales al hablar de "conciliación" entre jornada laboral y vacaciones. La publicación ha sido difundida con un tuit en el que se puede leer: "Cada vez son más quienes apuestan por conciliar jornada laboral y vacaciones, cambiando el paisaje poligonero por oficinas improvisadas en enclaves paradisíacos".

En la pieza se habla de un "nuevo ejemplar del ecosistema social" al que denominan turitrabajadores y explica que son personas que sustituyen el ver una serie en Netflix o el ir al gimnasio por "darse un chapuzón y cambiando el horizonte poligonero de la ventana de su oficina por el horizonte de un océano infinito".

En el artículo se matiza que, como sostiene Marie-Claire Chappet en la edición británica de la revista Glamour, reconocer a estos turitrabajores es sencillo porque "están bronceados, un poco resacosos, incomprensiblemente felices para ser un día laboral. Son los que se unen a la videollamada de Zoom con el pelo todavía mojado por la piscina y marcas del bronceado en los hombros".

Tras ello, el artículo se centra en el turismo nacional y de relativa proximidad. Utilizando como ejemplo lo que Twitter ha hecho con sus trabajadores: ofrecerles teletrabajar de forma opcional.

"Esta oportunidad no solo anticipa una descongestión de las grandes ciudades en favor de zonas más despobladas y con mejor calidad de vida, sino una tendencia vacacional en el que los días laborales forman parte del calendario del viaje", añade.

El artículo no ha sido bien recibido en las redes, que han cargado este tipo de "conciliación".

Vacaciones y jornada laboral es a todos los niveles contradictorio. No blanqueeis la explotación laboral. Que la gente no pueda tener ni un minuto de desconexión por miedo a que lo echen o por no llegar a fin de mes.

— C L A R A · M · P (@claraMpelaez) September 6, 2020