Llegó la vuelta al cole y los pequeños regresan a las aulas, entre muchas dudas y medidas de seguridad en pleno repunte de casos de coronavirus en nuestro país. En las últimas horas habíamos visto una curiosa metáfora de ese regreso a los colegios, con una reportera en su directo contando que no ha habido besos ni abrazos mientras de fondo un niño... daba un beso y un abrazo a otro.

Sin embargo, en esta ocasión lo que hemos visto es todo lo contrario. Un ejemplo de magnífica lucidez de una niña explicando a su manera la importancia de las mascarillas. Quedó registrado en un vídeo de la cadena valenciana À Punt en un colegio. "Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada, es mejor eso que morirse", asegura la pequeña.

El vídeo se ha hecho viral de forma instantánea con miles de reacciones y los tuiteros han aplaudido unánimemente sus palabras:

Yo llevaba en la ambulancia a una señora que no paraba con la mascarilla: -señora, no se quite la mascarilla, -es que me ahogo, -como se coja la covid se va a enterar de lo que es ahogarse de verdad. Paró inmediatamente.

