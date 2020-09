"Usted si se queda en esta tierra no tiene más remedio que verme y aguantarme". Es parte del contundente repaso de la concejala Portavoz de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Cauta, Fátima Hamed, al portavoz del partido ultraderechista Vox en la Ciudad Autónoma, Carlos Verdejo.

Este es un extracto que se ha viralizado en las redes:

Me arrodilló ante sus pies señora mía ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/h7rKF8BmO2 — ????Malamente???? (@MalaMalamente) September 6, 2020

Ambos se enzarzaron en una discusión durante el pleno de la Asamblea de Ceuta, celebrado el pasado 3 de septiembre, durante el debate de la propuesta de Vox de equipar a la Policía con pistolas taser.

Durante su turno, Carlos Verdejo justificaba la necesidad de estos dispositivos haciendo alusión a la seguridad en la ciudad y aprovechando para hacer el habitual comentario xenófono de su formación, señalando directamente a los "inmigrantes ilegales" y "los menores no acompañados, los menas..." Además acusó a los grupos que están en contra del estas armas de estar con el agresor. Y a continuación añadió: "No me cabe duda de que hay grupos políticos que buscan ese voto".

Por su parte, Hamed afeó sus palabras y le espetó: "Su españolidad me recuerda a la de Mauricio Colmenero".

En su siguiente turno, el político ultraderechista definió como "entrañable" a Mauricio Colmenero, un personaje que caricaturiza a un cincuentón franquista, xenófobo, homófono y explotador. Y por si fuera poco insinuó que no hay referentes de españolidad en la concejala Hamed: "Usted dice que mi españolidad le recuerda a la de Mauricio Colmenero... Un personaje entrañable de una serie emblemática de la cultura española. Yo en cambio su españolidad no la encuentro en ningún referente. Busco, busco, busco, pero no la encuentro", aseguro entre risas.

Lejos de amedrentarse, la representante de MDyC volvió a la carga: "No sé si es que pretende usted medir mi españolidad por mis apellidos o por mi forma de vestir".

A continuación, el vídeo completo de la dicusión, (a partir del minuto 1.40.35, cuando el de Vox habla de los inmigrantes y de los menas; del 1.57.01, la respuesta de Hamed; y del 2.27.46, el que el Verdejo habla de la españolidad de la concejala).

Son de una incultura milenaria, absolutamente iletrados. España es musulmana y judía desde los inicios de esas religiones, cuna de las más insignes figuras del patrimonio cultural mundial (ej. Ibn Arabi o Maimónides,... etc.) — Miguel Becquer (@mabecquer) September 7, 2020

Grande coño, mas como ella en todas las instituciones, veras que pronto se les va acabando ese discurso de odio — domingo (@domingo26145371) September 6, 2020

Bravo que bien que haya personas que pongan en su sitio a los antipatriotas.???????? — luna lunera (@lunalun74298165) September 7, 2020