"Mi perro se comió los deberes"; "no sabía nada de lo que hacía mi marido" y "ese señor del que usted me habla". A la lista de malas disculpas clásicas tenemos que sumar desde ahora una nueva, gentileza del presidente del Partido Popular, Pablo Casado: "Yo era diputado por Ávila".

Relacionada: Las revelaciones en la 'Kitchen' hacen que se reavive uno de los mayores misterios de la humanidad: ¿Quién es M. Rajoy?

Con el cerco estrechándose sobre el Gobierno de Mariano Rajoy y la anterior cúpula del Partido Popular por la 'operación Kitchen', Casado ha tratado de pasar de puntillas sobre las nuevas revelaciones, cono si fuera un tema que no va con él. En una entrevista el El Mundo, preguntado por las nuevas evidencias sobre el espionaje al extesorero de su partido, Luis Bárcenas, Casado ha tratado de zafarse así: "En esos años yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el partido".

Viendo que la nueva disculpa de Casado podría colar para según quién, los tuiteros han transformado su frase en la nueva disculpa para todo. El resultado, para troncharse:

"A MÍ NO ME MIRES. YO SÓLO ERA UN DIPUTADO POR ÁVILA". #StacyPPero #MafiaPP pic.twitter.com/twmCSwQcBj

Hijo, te voy a enseñar las 4 frases que te ayudarán en la vida: "No digas que he sido yo" "Oh, buena idea jefe" "Estaba así cuando llegué" "Yo era diputado por Ávila" pic.twitter.com/nAL4v1RlSr

-¡Oh, cielos, has roto este valioso jarrón chino!

-Yo no he sido, yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el PP pic.twitter.com/tdLrhsoi8k

— Sargento de Hierro (@MeoNapalm) September 8, 2020