Pablo Motos sigue emperrado en dejar momentos rancios para la historia de la televisión en su programa El Hormiguero, uno de los más vistos de este país. Recientemente lo hemos visto, por ejemplo, metiéndose en camisas de once varas criticando las medidas de Fernando Simón ante el coronavirus, o burlándose de su aspecto físico. Pero también hemos contemplado su evidente diferencia de trato a los políticos de derechas y a los de izquierdas en sus entrevistas, por no hablar de su liada al hablar del acento andaluz. Pero, sin duda, por lo que más ha sido criticado Motos es por los momentos machistas de su programa.

Este miércoles se ha vivido otro momento para el recuerdo (o para intentar olvidarlo). Una de las niñas protagonistas de la serie Padre no hay más que uno 2, Luna Fulgencio, de nueve años, acudió a su programa. En un momento dado, Motos le pregunta: "¿Hay algún chico que te guste o algún famoso que te guste? ¿Antonio Banderas, Mario Casas...?". La respuesta de la niña, ya es una primera lección: "Blanca Suárez", asegura.

No contento con su respuesta, Motos vuelve a preguntar: "Pero bueno, te gusta como actriz... No tienes novio ni nada..." A lo que Fulgencio responde: "¡Que tengo nueve años no 26!".

Pablo Motos haciendo el ridículo número 7.345.523. pic.twitter.com/uDUyPx9DJC — Alejandro????☭???? (@Alejandro_Mdz_) September 9, 2020

El momento ha provocado un aluvión de reacciones en las redes y muchas preguntas:

-¿Tienes novio? ¿Te gusta Antonio Banderas que tiene sólo 60 años? ¿Mario Casas, por ejemplo? ¿No te gustarán las mujeres, verdad? ¿Has estado en una prisión turca? ¿Te gustan las películas de gladiadores?

- "Me gusta Blanca Suárez"

El Hormiguero (Pablo Motos) no es machista, qué va.

