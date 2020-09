"William Hill, no eres bienvenido ni en Vallecas ni en la franja": los aficionados del Rayo estallan contra el último patrocinio del equipo

El Rayo Vallecano es esa clase de equipo que cae bien a todos los aficionados al fútbol: equipo modesto del barrio de Vallecas de Madrid, el barrio obrero por excelencia, un equipo de toda la vida, siempre con escasos recursos, siempre viniendo desde abajo, ha sido capaz de jugar en Primera División varias temporadas. Desde Vallecas al resto del mundo, el Rayo es un equipo con solera, uno de los más reconocidos del fútbol español no por sus títulos y sus triunfos sino por todos los valores que representa: trabajo, sacrificio, esfuerzo, solidaridad, voluntad y ambición de superarse. Su afición es mayoritariamente de izquierdas, como lo es Vallecas. Es más, su grupo de aficionados más fieles, los Bukaneros, se definen como "un foco de animación antifascista en el Estadio de Vallekas".

Así las cosas, no es de extrañar que no solo los Bukaneros, sino también la Federación de Peñas y peñas del Rayo Vallecano hayan mostrado su indignación tras el anuncio del club, cuyo dueño, por cierto, Raúl Martín Presa, está enfrentado desde hace tiempo a los Bukaneros, de que la casa de apuestas William Hill va a patrocinar al equipo la temporada 2020-21.

Una decisión que duele en Vallecas, uno de los barrios de Madrid más azotado por la proliferación de los locales de apuestas y la ludopatía en los últimos años.

El Rayo ha anunciado la decisión en Twitter. Imagínense como se ha puesto la legión tuitera, especialmente la que lleva al Rayo en el corazón. Será mejor que lo vean.

Siempre he sido del Rayo Vallecano. He sido abonado. De pequeño fuí mucho al estadio con mi padre (hincha auténtico). El destino ha hecho que viva una etapa de mi vida en Vallecas. Ver que el patrocinador nuevo es una casa de apuestas me da asco viendo lo duro que golpean aquí.

