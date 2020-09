Conocíamos excusas malas como "el perro se comió los deberes", "no eres tú, soy yo", "el despertador no sonó" o "yo no sabía lo que hacía mi marido" pero esta semana hemos aprendido otras dos nuevas gracias a la 'operación Kitchen'.

Relacionada: La cúpula de Fernández Díaz montó un entramado que propició el saqueo de fondos reservados para lucro personal

La primera nos la dejó el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cuando le preguntaron sobre las nuevas revelaciones y respondió: "Yo era diputado por Ávila".

-Estoy embarazada.

-Yo era diputado por Ávila. — The Raven (@the_raven77) September 9, 2020

La segunda nos la deja ahora el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ahí va: "Yo no soy ya un personaje público". Rajoy fue preguntado por un periodista del diario El País en un encuentro fortuito en una cafetería de Madrid. Por un lado, le respondió con lo del personaje público. Por otro, le dejó una frase que prueba que es, sin duda alguna, Mariano Rajoy, porque no la puede haber dicho nadie más que él: "No me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido".

Una forma más para tratar de escurrir el bulto, en medio de una serie de revelaciones gravísimas:

