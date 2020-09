El Gobierno prevé aprobar en una semana la nueva ley de Memoria que prohibirá entes como la Fundación Francisco Franco. La normativa pretende servir, entre otras cuestiones, para que dejen de recibir dinero público fundaciones y otros entes que se dediquen a "enaltecer figuras dictatoriales" o "ideas totalitarias".

La vicepresidenta Carmen Calvo anunció el pasado martes la decisión. Pedro Sánchez también hizo referencia a la medida en el Congreso de los Diputados: "Efectivamente, vamos a prohibir y a ilegalizar a fundaciones que defienden la dictadura franquista, como por ejemplo la Fundación Francisco Franco".

Dejando a un lado los debates legales, el anuncio de esta ley ha dejado momentos curiosos como el del presidente de la Fundación Francisco Franco diciendo que la ilegalización de esta entidad sería "absolutamente inconstitucional", lo que, viniendo del representante de la asociación que ensalza a un dictador, no sabemos si es que le parece bien o mal.

En los últimos días los tuiteros han reaccionado así a la noticia:

Están en contra de ilegalizar la Fundación Francisco Franco, pero no les llames fachas, que se ofenden.

—Soy muy demócrata. —Ya. —A tope de demócrata. —Ya. —Me follo la Constitución. —Mira, van a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. —PERO BUENO, ESTOY OFENDIDÍSIMO. NO ES POR ESO, ES POR OTRA COSA, PERO ME CAGO EN DIOS, QUE LE CIERRAN EL GRIFO A UNA FUNDACIÓN DE FASCISTAS.

Los fachas encantados de que en Alemania mantengan la Fundación Adolf Hitler y en Italia la Fundación Mussolini ... ah no, que es España la única democracia que permite la exaltación de un dictador.

En Alemania no hay una Fundación Adolf Hitler

En Italia no hay una Fundación Benito Mussolini

En España no habrá una Fundación Francisco Franco pic.twitter.com/NfLUCAMkLu

— José Zaragoza (@J_Zaragoza_) September 8, 2020