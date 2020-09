Lluvia de críticas a Lobato tras cargar insistentemente contra Hamilton por su gesto antirracista en el podio

Este domingo, el piloto británico Lewis Hamilton dejó un momento histórico al volver a dar una importante visibilidad al movimiento antirracista Black Lives Matter, esta vez desde el lugar más alto del podio de la Fórmula 1. Al finalizar el Gran Premio de la Toscana, Hamilton, vencedor de la carrera, lució una camiseta con el texto: "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor". Sin embargo, al comentarista de este deporte en Movistar+, Antonio Lobato, no le gustó el gesto y lo criticó en varias ocasiones.

"Arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor" La reivindicativa camiseta de Hamilton tras ganar el #TOSmovistarF1 pic.twitter.com/yJTioxQllN — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 13, 2020

Lobato calificó el momento de "un poco fuerte", aseguró que "tiene que haber un poco de control" y consideró que "hay que empezar a ponerle un poco de límite a estas cosas porque se les está viniendo arriba Hamilton". Todo ello, eso sí, después de decir que "a ver, estamos todos a favor de la lucha contra el racismo"

El comentarista repitió de forma insistente su crítica, también argumentó que así no se estaban viendo los patrocinadores y dijo que "Mercedes debería hacérselo ver". Sin embargo, la opinión del equipo de Hamilton parece ser un poco diferente:

Transcripción de las palabras de Lobato:

"Me parece muy bien que cada uno tenga sus luchas pero me parece un poco excesivo que alguien reivindique en su camiseta en un podio de Fórmula 1 estas cosas. Me parece un poco fuerte, pero bueno, en fin".

Después de la publicidad:

"El encargado de protocolo del podio... no sé si estaba hablándole un poco del tema de la camiseta, porque insisto que, a ver, estamos todos a favor de la lucha contra el racismo, por supuesto, pero claro, lo mismo que Hamilton pone esa camiseta con ese slogan, puede salir cada vez una persona poniendo cosas diferentes, ¿no? Un poco fuerte. Esto no lo hemos visto nunca y tiene que haber un poco de control ¿no?"

Un poco más tarde:

"Yo insisto, lo de la camiseta, también Mercedes debería hacérselo ver, ¿no? Porque está perdiendo... En lugar de patrocinadores... Mira, ya se la ha quitado. Ha sido un poco insólito, yo creo que hay que empezar a ponerle un poco de límite a estas cosas porque se les está viniendo arriba Lewis Hamilton..."

Muchos espectadores de la retransmisión reaccionaron criticando las insistentes palabras de Lobato:

A Lobato le molesta que Hamilton lleve esta camiseta en el podio asi que la pongo por aqui. pic.twitter.com/gfKGyeog4R — Jaime ????☭???? (@JaimeCaroM) September 13, 2020

Si estas personas con tantos seguidores y en quienes las personas confían no lo hacen, ¿quien lo va a hacer?. Es el mismo caso que la NBA, y además que los deportistas son personas con ideales y pensamientos. — Azahara Fernández (@azahara_fergui) September 14, 2020

Lobato siempre me ha parecido el Pablo Motos de los coches. Debería dedicarse a los MicroMachines — Mokeskix (@ZanoCabreado) September 14, 2020

Lobato es deleznable. Criticar y tildar de inapropiada una manifestación en defensa de los derechos humanos solo evidencia lo cómodo que está en sus privilegios e ignorancia. Siempre me ha gustado Hamilton, pero desde que usa su fama para visibilizar problemas sociales, +1000. — Judith (@judy_vlsc) September 13, 2020

Antonio Lobato, te he perdido todo el respeto. Primero que nada, Breonna Taylor no murió, fue ASESINADA. Segundo, la lucha contra el racismo es más importante que tapar a los sponsors de tu mono mientras suena tu himno. Tercero y más importante: háztelo mirar pic.twitter.com/fxIo9cuJ94 — ???????????????????????? ???????????????????????????? (@naranjitou16) September 13, 2020

"El equipo debería darle un toque" El equipo: pic.twitter.com/32siNaM9pO — Jon Vader (@JonVaderN7) September 13, 2020

Que Hamilton luche contra el racismo, pero en su casa sin molestar ¿no? — Daniel Del Moral (@dadelmo) September 13, 2020

Que pesado Lobato con lo de la camiseta de Hamilton.

Si fuese algún familiar suyo y el campeón del mundo hiciera todo lo posible por exigir justicia hasta en el podio, igual y pensaría diferente y no le parecería tan mal. pic.twitter.com/C3qGUaQhoT — Andriv (@Kallus95) September 13, 2020

No sé quien quiere llamar más la atención, si Hamilton con sus mensajes o Lobato con sus "me parece fuera de lugar" — Jorge Bastida (@JORBAS_F1) September 13, 2020

lobato diciendo q es "excesivo" q uno lleve luchas sociales a la f1. El deporte mas elitista q existe. Lo q necesita es realidad y humildad. Gracias Lewis Hamilton, mas fan q nunca. Fuera lobato @movistar_F1 pic.twitter.com/5JsDypElXe — ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? (@chuletadeosler) September 13, 2020

Lobato, como buen hombre blanco heterosexual, no entiendo porque Hamilton quiere reivindicar víctimas del racismo desde el podio — Daniel Del Moral (@dadelmo) September 13, 2020

Otros tuiteros han apoyado el punto de vista de Lobato:

Estoy con Lobato. Que Hamilton lleve esa camiseta por el paddock si quiere, por supuesto. Pero para subir al podio no me parece adecuado. — Magic (@GuauMagic) September 13, 2020

Esta muy bien defender todo lo que quieras. Pero si una empresa paga x dineral para mostrar su marca. No creo q les guste mucho q no se viese. Al final si la f1 es un evento.. pero lo mueve el dinero. Ya tiene su momento de lucha cntra el racismo no todo el dia. Q se hace pesado. — AlBerTgmg (@AlBerTgmg) September 14, 2020

Para mí lo hizo bien Hamilton y me pareció feo lo que dijo Lobato, pero creo que el se refería a que existe un protocolo del podio que no todos pueden saltarse y Hamilton no debería hacer cosas que no permite el protocolo. — vilariño16???? (@vilarino16) September 13, 2020

Al podio no se sube ni con mensajes, ni banderas, ni pancartas ni ostias. — william97f1 (@william97f1) September 13, 2020

Lobato tiene razón — Ivan (@Groba22) September 13, 2020