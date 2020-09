La estrambótica comparación de Ana Rosa Quintana entre Venus y Bildu y la genial respuesta de Oskar Matute

Hoy en Tremending recuperamos a uno de nuestros clásicos, a uno de esos personajes que nos dan la vida: la ínclita Ana Rosa Quintana, de vuelta ya en su programa de Telecinco. La echábamos de menos, pero afortunadamente, apenas han pasado unos días de su regreso de vacaciones y ya la tenemos convertida en tendencia en Twitter. Esta mujer es una mina y en Tremending nos frotamos las manos pensando en el juego que nos va a dar en esta temporada recién comenzada.

¿Qué ha hecho esta vez Ana Rosa Quintana? Pues aparte de entrevistar al líder de Vox Santiago Abascal (ahí no nos metemos, cada una es libre de entrevistar a quien quiera), algo que ya ha hecho en ocasiones anteriores: mezclar churras con merinas o la velocidad con el tocino, por decirlo más coloquialmente. Como hay vídeo, lo mejor es que lo vean. Sólo les anticipamos que la presentadora mezcla dos conceptos que no tienen nada que ver y que uno de ellos es EH Bildu, el partido abertzale con el que Ana Rosa está obsesionada: es mentar a este partido y Ana poco menos que empieza a echar espumarajos por la boca. Su obsesión es que el Gobierno de Sánchez no pacte ni lo más mínimo con los independentistas –para ella filoterroristas– vascos.

Y ya de buena mañana , en AR empiezan a hacerle propaganda a las cosas de EH Bildu.

El día promete ????⬇️???? pic.twitter.com/MeTjRCftVM — Mr floG (@Mr_floG) September 15, 2020

Si son lectores habituales de Tremending, se podrán imaginar que estas palabras ha generado una oleada de reacciones entre la legión tuitera. Y como siempre, nosotros estamos aquí para ofrecerles las mejores. Algunas, hemos de confesar, son espléndidas, como esta del diputado de EH Bildu, Oskar Matute.

Normal que sientas mal olor, @anarosaq. Es lo que tiene rodearse de la cloaca. pic.twitter.com/9q8SNZY6R2 — Oskar Matute (@OskarMatute) September 15, 2020

Hay alguna otra reacción de la legión tuitera que también hace mención a la cloaca y recuerda a la presentadora que en su programa interviene como contertulio Eduardo Inda, por ejemplo. Recuerdan, además, que sus ataques a Bildu se producen en el mismo programa en el que ha hecho una entrevista un tanto amable a Santiago Abascal. Esa es una opinión también bastante extendida.

A Ana Rosa le huele a fetido un pacto con Bildu.. Sin embargo el olor a Cloaca que tiene todos los días en su casa y en su plato con Inda y el de Fachirulo rancio mientras blanquea a Abascal le huele de maravilla..

A eso le llamo yo tener Olfato francamente selectivo.. — Sayonara (@Sayo_cab75) September 15, 2020

Ana Rosa compara un pacto con Bildu, con el olor fétido que desprende Venus (que derroche de imaginación)...

Siempre en comparación con el olor a rosas que desprende su programa, con invitados como Inda y amistades como Villarejo... https://t.co/u2UCi1ZpBJ — Pigmalion ???? (@PigmaleonS) September 15, 2020

los astrónomos: hay un gas que huele mal en venus a lo mejor es de origen biológico no sé Ana Rosa Quintana: han DESCUBIERTO VIDA en VENUS se trata de una MICROBICHA APESTOSA más o menos igual que BILDU https://t.co/PiLRTaVsAk — viyusgi (@Viyusgii) September 15, 2020

También hay quien critica a Aan Rosa por dar información falsa respecto a Venus. No es que haya vida en Venus, como ha afirmado la presentadora, es otra cosa un poco diferente. Nos lo explican algunos tuiteros.

Ana Rosa ha dicho en su programa que han encontrado vida en Venus. Es falso. Como la pandemia de okupaciones, como la invasión de inmigrantes, como las acusaciones fake a PODEMOS... La intoxicación por sistema, todos los días, sobre todos los temas. La mentira al poder. — Pablo Echenique (@pnique) September 15, 2020

Ana Rosa Quintana se ha inventado que hay vida en Venus para poder criticar la negociación del Sánchez con Bildu.

Dice que ese pacto huele mal, no como el fascista al que ha entrevistado hoy, que huele a jazmín y rosas.

Se puede ser más imbécil, pero es muy difícil. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) September 15, 2020

Cuando creía que no se podía tratar peor el descubrimiento de fosfina (que no vida) en Venus, va Ana Rosa y dice en su programa que han encontrado en Venus un microorganismo que huele mal, como mal huele el acuerdo del Gobierno con Bildu. Creo que yo me bajo ya aquí ????. — Daniel H. Barreña (@DanielHernBar) September 15, 2020