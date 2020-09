"A quien cuestione el derecho al permiso de paternidad del padre de mis hijas". Así de directo comienza el texto publicado en Facebook por la presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, pocos días después de dar a luz a su segunda hija con el alcalde de Cádiz, José María González Kichi.

El texto, en el que Rodríguez denuncia que se cuestione "el ejercicio del derecho al permiso de paternidad por parte del Alcalde" después de que medios como La Voz de Cádiz publicaran una noticia en la que se anuncia que el alacalde permanecerá de baja paternal hasta después de reyes "en un momento especialmente delicado para la ciudad, en plena crisis sanitaria".

"Tengo que reconocer que es una fina manera de cuestionar el ejercicio del derecho al permiso de paternidad por parte del Alcalde. Lo dicen, pero sin decirlo. Algo hemos avanzado. Parece dar reparo [...] cuestionar ese derecho para los padres pero también para las madres y los hijos", asegura.

En un texto largo y contundente, la líder política aclara que Kichi se va a coger "un permiso de doce semanas, no 'hasta después de Reyes'" y lamenta que los periodistas no llamaran para contrastarlo, a la vez explica que su pareja en realidad tendría derecho a 20 semanas que no se va a coger. También recuerda que la anterior alcaldesa Teófila Martínez fue diputada y senadora durante cuatro años, dedicando mucho de su tiempo a otras tareas fuera de la ciudad "Pero doce semanas de paternidad, lamentablemente para mí pendiente Kichi del teléfono todo el día, eso sí es un crimen", ironiza.

Su texto acaba con un tajante alegato:

"Como parte interesada, como mujer, como madre recién parida con las entrañas aún abiertas, como feminista, yo maldigo la mala leche y el cinismo de quien se permita cuestionar el derecho que asiste al padre de mis hijas, como a cualquier padre, de estar doce escasas semanas cuidando de los suyos en estos momentos tan bonitos pero también tan duros para una familia. En su caso, cuidando y con el móvil siempre en la famosa oreja".

Rodríguez también compartió su texto en Twitter, donde ha recibido decenas de apoyos:

Gracias a luchadores como ustedes poquito a poco vamos avanzando. Siempre habrá quienes intenten volvernos para atrás, y por eso personas como tú y Kichi sois imprescindibles. Vuestras conquistas las disfrutarán quienes vengan después ¡seguid luchando y no os rindáis nunca! — Ana Maria Palos ???? (@anamariapalos) September 17, 2020

Toda la razón. Y se lo digo como votante de derechas. Pero el que se oponga a esto, está cegado por sus ideologías y no ve más allá. Muchas felicidades y a disfrutarlo en familia. — tito chus (@chus_tito) September 17, 2020

Hay mucha gente que piensa que el permiso de paternidad son nunas vacaciones pq hay muchos que no se ocupan ni de sus hij@s ni de su casa y muchas lo ven normal — Leticia Velázquez (@letivelagil) September 17, 2020

Gracias por ser como eres. No te conozco personalmente pero algún día seguro que te las daré en persona por decir las cosas así de fácil y de claro. Chapó — Antonio delos Santos (@ertiodelmazo) September 17, 2020

A palabras necias,oídos sordos. Espero que podáis disfrutar tranquilos de los días en familia — MRO maria (@MROmaria2) September 17, 2020

Los derechos no se piden ni se cuestionan, se ejercen — Marco (@MarcoAl78145401) September 17, 2020