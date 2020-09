Simón se defiende de las críticas por participar en 'Planeta Calleja': "Me he podido coger estas vacaciones porque tengo un equipo excelente"

El director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se encuentra esta semana en Mallorca con el presentador Jesús Calleja grabando su participación en la octava temporada de programa de Cuatro: Planeta Calleja. El epidemiólogo fue visto el pasado domingo por los vecinos de Cala Millor (Son Servera), que no tardaron en reconocerle al ser la cara más visible durante la pandemia.

Los servicios de seguridad del programa impidieron a los curiosos hacer fotos del presentador y de su anfitrión mientras se realizaban las grabaciones porque "tardarían bastante tiempo en emitirse", contaban los vecinos al Diario de Mallorca. Debido a la repercusión del viaje, este jueves los Informativos Telecinco han mostrado las primeras imágenes oficiales del epidemiólogo en la isla, donde se le ha visto bucear y subir a un globo aerostático.

Como pasó en la anterior ocasión en que Simón se ausentó de su rueda de prensa diaria durante los seis meses anteriores, esta vez no ha tardado ni un segundo la derecha mediática y los tuiteros afines en lanzar críticas furibundas contra él.

"Yo me lo he pasado muy bien", ha contado Simón. "Necesitaba unas vacaciones, que me las he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio y cuando me llamaste (a Calleja) para decirme si me apetecía venir contigo, por supuesto. Encantado", ha relatado defendiéndose de las críticas. Asimismo, explica que su esposa no pudo acompañarle en el viaje porque se encuentra trabajando pero explica que "ya se resarcirán juntos" cuando sea posible.

Por su parte, Jesús Calleja ha querido también responder a través de Twitter a las críticas que recibió del médico de familia Salvador Casado: "En sanidad estamos regular de personal. Le pediría amablemente a nuestro querido Jesús Calleja que de momento no se nos lleve a nadie a sus paseos hasta que escampe un poco". A lo que el presentador respondía: "Con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello. Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaución, no de prohibición".

Sin embargo, finalmente, el popular médico terminaba pidiéndole disculpas: "Perdóname Jesús, trataba de empezar el día con una broma para aliviar un poco la tensión del centro de salud, que estos días es alta. Respeto mucho tu trabajo, tienes un don para comunicar. Mucha suerte con tu programa!", le explicaba en respuesta a su último tuit.

En sanidad estamos regular de personal. Le pediría amablemente a nuestro querido @JesusCalleja que de momento no se nos lleve a nadie a sus paseos hasta que escampe un poco. ???? pic.twitter.com/nKdCpTmHvr — Salvador Casado (@DoctorCasado) September 17, 2020

Con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello. Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaucion no de prohibición — Jesús Calleja (@JesusCalleja) September 17, 2020