Poco a poco y con cuentagotas, vamos conociendo más detalles de los tejemanejes económicos del rey emérito Juan Carlos I y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sigue sin preguntar por la monarquía cinco años después de la última vez que lo hizo (una exclusión defendida por el PSOE, por cierto)

Ante esta inacción, una plataforma de 16 medios de comunicacion, entre ellos Público, han puesto en marcha la mayor encuesta sobre la monarquía en España, que tendrá un muestreo de 3.000 entrevistas y cuyos resultados se conocerán a mediados de octubre.

Mientras, este viernes el director del CIS, José Félix Tezanos, ha asegurado que el organismo "no está para preguntar sobre los problemas". Además su excusa ha sido de traca. Asegura que "no interesan en este momento" a los españoles.

En una entrevista en La hora de la 1, Tezanos ha tratado de escurrir el bulto ante las preguntas de los periodistas que le cuestionaban sobre este asunto. Ha asegurado, agárrense, que ese es un "infradebate" y lo ha calificado de "amarillismo científico".

José Félix Tezanos, presidente del CIS, en @LaHoraTVE: "En el CIS no voy a hacer amarillismo científico, voy a estar a cuestiones de fondo" #LaHoraTezanos ???? https://t.co/RwUnithghv pic.twitter.com/7zXoKHfbFv — 24h (@24h_tve) September 18, 2020

La conversación entre @kanciller y Tezanos acerca de preguntar sobre la confianza en instituciones como la Corona. Puedes seguir la entrevista en #LaHoraTezanos pic.twitter.com/b9TypRnl5C — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 18, 2020

???????? Jose Féliz Tezanos (presidente CIS) sobre preguntar en el barómetro por la monarquía: "No hay ningún inconveniente en incluirla si aparece como una cuestión que preocupa a los españoles [...] Creo que la sociedad no está preocupada". ???? @LaHoraTVEpic.twitter.com/45udDeFiWY — Asuntos Públicos (@_apublicos) September 18, 2020

El papelón de Tezanos ha dejado multitud de comentarios en las redes:

¿Tezanos ha llamado "amarillismo" a preguntar sobre la monarquía en el CIS?https://t.co/0vztdLPGgl — Miguel Muñoz Ortega (@miguelmunozort) September 18, 2020

El Sr. Tezanos ha intentado explicar las razones por las que el CIS no pregunta por la monarquía y ha conseguido exponerlas sin reírse ni una sola vez. Muy profesional.#LaHoraTezanos pic.twitter.com/jJTObariNB — Jon Inarritu (@JonInarritu) September 18, 2020

José Féliz Tezanos está diciendo que la monarquía no está entre los problemas y preocupaciones (principales) de la ciudadanía española? Estoy FLI PAN DO #LaHoraTezanos — Hernán Baraja (@HernanBaraja) September 18, 2020

La intervención de José Félix Tezanos en la mañana de TVE ha sido vergonzosa. — Chema (@Blogsalamank) September 18, 2020

La cara de @XavierDomenechs escuchando a José Félix Tezanos del @Cis_Estadistica escurriendo el bulto de por qué no incluye la cuestión sobre la #Monarquía lo dice todo!! ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ #LaHoraTezanos pic.twitter.com/7VDmZH76Ir — Taoufik (@el3azzi) September 18, 2020

Tezanos dice que preguntar por la Monarquia no es "acuciante" para los ciudadanos. Basta de mentiras. No pregunta porq al PsoE no le interesan las respuestas..

Que este tío esté al frente del CIS es una puñetera vergüenza.. Que el PsoE se autodenomine republicano un escándalo.. — Sayonara (@Sayo_cab75) September 18, 2020

Si algo no perdono es al que me engaña sabiendo que sabe que se que me engaña. Hasta nunca señor Tezanos. — Juan Chelle ????????#ServiciosPúblicos (@juanlasmatas) September 18, 2020

-Julio: Tezanos dice que "intentará" preguntar en el CIS sobre la monarquía (como si tuviera alguna dificultad). -Septiembre: Tezanos dice que no quiere abrir debates que no interesan a nadie (porque de julio a septiembre no ha pasado nada relevante y ya no lo "intenta"). pic.twitter.com/8x8p6KjOIc — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) September 18, 2020

La respuesta de Tezanos respecto al CIS y Monarquía es espectacular. Y tal vez tenga razón. A los españoles les es indiferente la Corrupción y el descrédito https://t.co/1e1pWQXFAY — Toni C. (@tonicesteve) September 18, 2020

A Tezanos no se le cae la cara de vergüenza al decir que no pregunta el CIS sobre la monarquia porque no entra dentro de los 31 problemas o preocupación de los españoles. — AZUKIKI ☭(r)???????? (@amamarlavox) September 18, 2020

Papelón de #Tezanos intentando justificar el que el CIS no pregunte por la #Monarquía. Jodo!!!!! — Ismael Serrablo II (@iserrablo) September 18, 2020

Para el señor Tezanos no es serio preguntar por la monarquía en el CIS porque es "un infradebate amarillista". Lo que no es serio es que él siga engañando a la opinión pública restándole importancia al derecho a decidir sobre la jefatura del Estado. https://t.co/uJXn1kEXD3 — Christian Cárdenes (@chrcardenes) September 18, 2020