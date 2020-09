Así es, tus ojos no te engañan: es el rey emérito de España Juan Carlos I haciendo una barbacoa, en pantalones cortos, con el hijo de Corinna Larsen. La imagen ha sido publicada por la revista francesa Paris Match, en una entrevista con la que fuera amante del monarca. En ella, Corinna dice ahora que Juan Carlos I fue objeto de un "golpe de estado interno" impulsado por la reina Sofía y Rajoy. También asegura que Sofía tenía prisa por poner a su hijo Felipe en el trono y acusa a Rajoy de "debilitar a la monarquía".

Sobre la huida de España del emérito, señala que en una crisis de esta envergadura la Familia Real debía haber estado unida. "Enviar al exrey con su salud frágil al exilio y en pleno periodo de covid es irresponsable", afirma a la publicación francesa.

Pero sin duda, lo que más impacto ha suscitado en las redes sociales ha sido la foto que Corinna ha desvelado. Los tuiteros han respondido como mejor saben hacer, con la mejor ironía en forma de memes:

