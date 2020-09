Una pediatra cuenta en Twitter que una compañera, enfermera, ha tomado la decisión de marcharse porque "está agotada". "Ha vuelto de vacaciones, muy merecidas por cierto, y ha regresado a un servicio donde cada vez se atienden mayor número pacientes, con sobrecarga de responsabilidad y stress, con personal más reducido", explica.

En pleno aumento de contagios en todo el país, la pediatra advierte de que "muchas quieren dejarlo pero no pueden por las cargas económicas". Este tuit revela la alarmante situación de la sanidad pública en un momento en el que el personal sanitario pide recursos para hacer frente a la segunda ola de la covid-19.

Tras el mensaje de esta profesional, muchos han querido mostrar su apoyo. Sin embargo, algunas sanitarias contestan que también se han planteado dejar sus puestos ante el colapso que viven.

Me suena.. y como estoy en su misma situación más de una vez me lo pienso. Puede que me frene el hecho de tener a mis padres .. porque sino? Seguramente me iria!

