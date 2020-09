Isabel Díaz Ayuso, una vez más siendo Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la comunidad que hace unos días anunciaba una bajada de impuestos por igual para las rentas más altas y más bajas, echando ahora balones fuera sobre la pandemia y diciendo que no tienen recursos.

Este jueves Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso mantuvieron una reunión sobre la grave situación del coronavirus en Madrid, tras el confinamiento selectivo de 37 áreas sanitarias de la Comunidad, y anunciaron la creación de un "espacio de Cooperación" para el seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia, que es algo que suena muy bien.

En la posterior rueda de prensa, flanqueados por nada menos que 24 banderas, Ayuso no defraudó las expectativas y dejó varios momentos para la posteridad, empezando por su monólogo, 'Madrid es'.

Sin embargo, hay una cosa que ha llamado incluso más la atención. Parecía imposible pero Ayuso ha sido capaz de colar un mensaje relacionando delincuencia, okupas y menores extranjeros en sus palabras sobre la pandemia, al más puro estilo de la ultraderecha gracias a la cual gobierna.

En concreto, Ayuso dijo esto durante su turno de palabra:

"Además de que el covid trae necesidades aparejadas, como puede ser los problemas de delincuencia, de okupación, y para todos, los problemas de los menores no acompañados, etcétera. Nosotros como tenemos problemas de déficit de Guardia Civil y de Policía Nacional estimada en 2500 agentes, se pueden reforzar".

Una vez más, un representante público de la derecha relacionando en la misma frase delincuencia con los menores extranjeros no acompañados (o mejor dicho, niños que están solos en nuestro país), y al mismo tiempo agitando el miedo a las ocupaciones. Sólo que en esta ocasión no ha sido un miembro de la ultraderecha sino la presidenta de todos los madrileños.

—Tiene la palabra la señora Ayuso. —EL COVID ESTÁ TRAYENDO OKUPAS, CATALUÑA Y MENORES NO ACOMPAÑADOS. —No hace falta que gri- —NO HAY MÉDICOS, PERO NO OS PREOCUPÉIS, TENEMOS MÁS CURAS. —Bájese del atril. —DADME VUESTRO PUTO DINERO SI QUERÉIS MÁS CURAS. `¡QUIERO OÍR UN ALELUYA!

Como madrileño, estas palabras no me representan https://t.co/9vQVobao4A

Ayuso acaba de decir que la Covid trae problemas de delincuencia y ocupación.

Y no, no es una broma.

Con un análisis así, no me extraña que la situación de Madrid sea la que es.

— MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) September 21, 2020