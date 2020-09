Rueda de prensa de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Un momento, ¿qué es eso que me ciega y no me deja ver nada más? Son las nada menos que 24 banderas, la mitad de España y la mitad de la Comunidad de Madrid, colocadas por el Ejecutivo madrileño para el momento y que podrían causar un ataque epiléptico a quien las mire un rato. No dos, ni cuatro, ni seis. Nada menos que 24. Una imagen ante la que hay que forzar la vista para ver a los protagonistas políticos ante la profusión de banderas, casi como si fuera un nuevo número de ¿Dónde está Wally?.

Mucha palabrería y nada en concreto, como siempre...

"Menos banderas y mas enfermeras" pic.twitter.com/BoRDQfx8m1 — Maruja Desesperada (@MarujaDesespera) September 21, 2020

En la rueda de prensa tras su reunión, ambos líderes escenificaron la creación de un "espacio de cooperación" y trataron de dar un mensaje de unidad para dar respuesta a la grave situación sanitaria por la que atraviesa la región.

Sin embargo, como es obvio, las banderas han atraído todo tipo de comentarios y, por supuesto, también memes:

No hay banderas suficientes para tapar tanta vergüenza. pic.twitter.com/tYF3HG0eMT — Dios (@diostuitero) September 21, 2020

¡Qué bonita ha quedado la verbena! pic.twitter.com/dWGNgZpNcb — El Nota Lebowski ???????? (@elNota_Lebowski) September 21, 2020

Cada una de las banderas de la Comunidad de Madrid representa los recortes realizados a nuestros derechos. pic.twitter.com/XhxWVaX9If — unmundolibre (@unmundolibre) September 21, 2020

Yo digo que se podrían haber puesto más banderas pic.twitter.com/4JZ5I6zwDi — Pablo Machuca (@ochinabos) September 21, 2020

No tenemos para médicos porque se nos ha ido el presupuesto en banderas. pic.twitter.com/SEvqNkgbTp — Tuan (@____tuan) September 21, 2020

joder... ha vuelto el futurismo... pic.twitter.com/zjxM9JExxu — Mirada de Odio Returns (@OdioMirada) September 21, 2020

Pufff, se han pasado !

Es hasta hortera ???? pic.twitter.com/GwXMAOYfHF — Yo Cule,si has votado aV????x,no eres bien recibido (@Cule_Antifa_) September 21, 2020

Que si os quedáis con hambre, os puedo freír unos huevos, morenos. pic.twitter.com/DyZeLR3ije — El_TylerDurden ???????? (@El_TylerDurden) September 21, 2020

Pues ya sabemos en qué se han gastado los de la comunidad de Madrid los 1260 millones de euros que no han gastado en sanitarios, docentes, rastreadores o mejorar el transporte público... En banderas. Porque todo el mundo sabe que las banderas es lo mejor para combatir los virus. pic.twitter.com/wpZJegTZGD — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) September 21, 2020

Como te descuides Ayuso y Sánchez te ponen más banderas que rastreadores. pic.twitter.com/DEiIHuONjW — Pablo Padilla (@MaesePads) September 21, 2020

Lo de la rueda de prensa de Díaz Ayuso ya lo predijo Sonia Monroy. pic.twitter.com/MLrfOlvEC2 — Javier Durán (@tortondo) September 21, 2020

Dentro de la cabeza de los fachas, los problemas se deben solucionar así. https://t.co/w0o6m81zyt pic.twitter.com/pC0NOKGJDH — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) September 21, 2020

Han puesto en la Puerta del Sol más banderas para el encuentro de Ayuso y Sánchez que rastreadores. pic.twitter.com/nMJaltEJb0 — Dani Lovsky (@dani_lovsky) September 21, 2020

Sánchez y Ayuso. pic.twitter.com/oNtM3VbhGA — Sara Vegas Martín (@sara_vmartin) September 21, 2020